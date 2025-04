Robert Williams III et Deandre Ayton, les premiers supporters de Donovan Clingan

« L’ajustement mental, que c’est ce qui a été le plus important pour moi ». Double champion NCAA avec Connecticut, Donovan Clingan a dû repartir de zéro à son arrivée à Portland, redevenant un joueur de rotation et surtout un élément dont on attend qu’il fasse ses preuves dans ce nouveau monde impitoyable de la NBA.

Par chance, le pivot de 2m18 a pu profiter de trois facteurs importants qui ont facilité son intégration : le fait d’être arrivé dans une franchise où il a eu le temps pour progresser, d’être tombé sur deux coéquipiers bienveillants à son poste, Robert Williams III et Deandre Ayton, et d’avoir pu bénéficier d’un bon temps de jeu lorsque les deux joueurs précédemment cités se sont blessés. Au moment de tirer le bilan de cette première saison, le numéro 23 de Portland ne peut être que satisfait et enthousiaste pour la suite.

« Quand j’ai été drafté ici, je savais que j’étais tombé dans une organisation qui était en train de se construire et qui allait prendre le temps », a-t-il ainsi déclaré dans son « exit interview ». « Je voulais juste faire partie de quelque chose de spécial. Et bien sûr, j’adore gagner et je suis un gros compétiteur. Je vais entrer sur le terrain chaque soir pour donner tout ce que j’ai (…). Tout ce que j’ai fait ces deux derniers mois, sur la deuxième partie de saison, c’était vraiment d’essayer de faire passer mon jeu à l’étape supérieure ».

Deandre le grand frère

À ses côtés, Deandre Ayton et Robert Williams III ont également pris le temps de le jauger, avant de réaliser à qui ils avaient affaire, à savoir un joueur doté d’une envie insatiable de progresser. Le destin lui a ensuite permis d’en montrer davantage suite à la blessure au mollet de Deandre Ayton, synonyme de fin de saison prématurée.

« C’était super de voir DC prendre quelques bons coups. En sachant que c’est un double champion NCAA en titre, je sais qu’il n’était pas vraiment habitué à sortir du banc. Donc, d’avoir passé la première partie de la saison, puis de pouvoir débuter, on a pu voir sa confiance augmenter. On a aussi vu son corps changer un peu au fil du temps, puisqu’il s’est maintenu dans une meilleure forme », a glissé le titulaire habituel.

Malgré sa blessure, le Bahamien n’a pas lâché son rookie pour autant, continuant à le guider sur la bonne voie. « Si je ne joue pas de la façon dont je devrais, il va me le faire savoir », a assuré Donovan Clingan. « Mais si je joue bien, et que je fais ce que je dois faire, alors il peut être mon plus grand supporter. C’est quelqu’un que j’admire ».

Prêt à repasser par la case Summer League

C’est la même chose pour Robert Williams III, qui a pris plaisir à voir Donovan Clingan relever les défis qui se sont présentés durant sa première saison en NBA.

« Le voir apprendre, comprendre des choses et ne pas abandonner, c’est ce qui m’a le plus marqué », a confié Robert Williams III. « C’est facile d’arriver dans cette ligue et de se rendre compte que tout n’est pas rose, et de reculer devant les plus grands obstacles. Mais DC grandit ».

À un an de la fin des contrats respectifs de ses homologues au poste 5, Donovan Clingan va peut-être même bien finir par en pousser un des deux, voire les deux, vers la sortie.

Pour poursuivre sa progression, Donovan Clingan s’est même dit prêt à repartir en Summer League cet été. De quoi convaincre définitivement les dirigeants de Portland de bousculer la hiérarchie ? L’avenir le dira.

« J’adore tellement le basket. Je veux jouer autant que je le peux », a en tout cas glissé l’ancien de UConn.

Donovan Clingan Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 POR 67 20 53.9 28.6 59.6 3.2 4.6 7.9 1.1 2.8 0.5 1.1 1.6 6.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.