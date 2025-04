Le MVP de la nuit | Un sérieux coup de Pat

C’est d’un match sans enjeu qu’est sortie la plus belle performance de cette dernière soirée de la saison régulière 2024/25. Le sort des Bucks et Pistons étaient en effet déjà scellé, ce qui a eu pour conséquence que les meilleurs joueurs des deux équipes n’ont pas ou très peu joué.

Côté Milwaukee, Giannis Antetokounmpo, Damian Lillard, Brook Lopez, Kevin Porter Jr, Taurean Prince, Jericho Sims, Gary Trent Jr, Ryan Rollins et Bobby Portis sont ainsi restés sur le banc. C’est donc Pat Connaughton qui a pris les choses en main pour permettre aux siens de l’emporter à nouveau face aux Pistons, après prolongation.

Une prolongation pour faire durer le plaisir

L’arrière de 32 ans a lancé son match en passant 10 points dans le premier acte, et a dépassé son précédent record (datant de 2017/18) dès le milieu du troisième quart-temps, sur un lay-up le faisait passer à 25 points. Mais le plus beau était encore à venir. Pat Connaughton a notamment contribué à mettre son équipe dans les meilleures dispositions en s’offrant un dunk à trois minutes de la fin à 112-112, puis sur deux nouveaux paniers près du cercle. Jusqu’à ce que le 9-1 des Pistons dans les 15 dernières secondes ne vienne tout chambouler (123-123).

« Je voulais juste gagner le match. Malheureusement, nous ne l’avons pas fait dans le temps réglementaire, ce qui, j’en suis sûr, a ajouté du divertissement à ESPN et à tout le monde. C’était amusant », a-t-il déclaré après le match. « Mais en prolongation, il s’agissait d’essayer de créer. J’ai dit à Dame et à Giannis après coup : ‘J’ai toujours su qu’il serait difficile de marquer autant de points, mais je pense qu’on sous-estime l’effort que ça demande une fois qu’on arrive en prolongation’ ».

C’est en effet la prolongation et ses 10 points inscrits lors des cinq minutes supplémentaires qui lui ont permis de dépasser les 40 unités pour terminer à 43 points, avec notamment un 3-points pour mettre les siens sur les bons rails et deux drives percutants qui ont fini par mettre Detroit à terre (140-133).

Les leaders à fond dans leur rôle

Au final, le fait de s’être retrouvé avec la majorité de ses partenaires d’entraînement, habituellement remplaçants, comme lui, a fini par lui faciliter la tâche. Chacun a retrouvé ses habitudes de jeu et Pat Connaughton s’est improvisé en leader de l’équipe B de Milwaukee, avec un certain succès. En ce sens, sa performance et le succès final de Milwaukee dans ce dernier match ont été savourés collectivement.

« On s’est beaucoup entraînés ensemble. On a fait beaucoup d’exercices ensemble », a-t-il ajouté, ces sessions permettant à ceux qui jouent moins de rester en forme. « Je pense que ces gars ont fait beaucoup ce soir pour montrer qu’ils peuvent jouer dans cette ligue. Honnêtement, c’était plaisant à regarder. C’était amusant d’être sur le terrain avec eux, mais c’était de les regarder et de les voir à l’œuvre ».

La performance a également été célébrée par les leaders de l’équipe Damian Lillard et Giannis Antetokounmpo en tête, qui ont fait en sorte de marquer le coup en arrosant allègrement le héros du soir. L’histoire est belle aussi car elle concerne un membre historique du vestiaire des Bucks, lui qui est là depuis 2018 après avoir passé trois saisons à Portland où il a côtoyé un certain Damian Lillard, qui l’a rejoint dans le Wisconsin depuis…

« C’est clair que j’ai vécu beaucoup de choses avec Giannis Antetokounmpo, Bobby Portis et Brook Lopez. Il y a aussi Dame, parce qu’il est là depuis que je suis rookie et aussi beaucoup de gars de cette année. Ce sont d’excellents basketteurs et des personnes formidables. Ils ont encouragé tous ceux qui étaient sur le terrain, ils ont été présents et ont vraiment montré leur esprit de compétition sur le banc, même s’ils ne jouaient pas. Ils ont fait du bon travail en encourageant les joueurs sur le terrain et en prenant le temps d’enseigner aux gars, tout au long du match, ce qu’il fallait surveiller, ce qu’ils devaient faire différemment, ce qu’ils avaient fait de bien. C’est une aide positive ».

Pat Connaughton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 POR 34 4 26.5 23.8 100.0 0.3 0.6 0.9 0.3 0.2 0.1 0.3 0.0 1.1 2016-17 POR 39 8 51.4 51.5 77.8 0.3 1.1 1.3 0.7 0.6 0.2 0.4 0.1 2.5 2017-18 POR 82 18 42.3 35.2 84.1 0.4 1.5 2.0 1.1 1.5 0.3 0.5 0.3 5.4 2018-19 MIL 61 21 46.6 33.0 72.5 1.0 3.2 4.2 2.0 1.3 0.5 0.5 0.4 6.9 2019-20 MIL 67 19 45.5 33.1 77.5 0.9 3.3 4.2 1.6 1.0 0.4 0.8 0.5 5.4 2020-21 MIL 69 23 43.4 37.1 77.5 0.9 3.9 4.8 1.2 1.4 0.7 0.5 0.3 6.8 2021-22 MIL 65 26 45.8 39.5 83.3 0.7 3.5 4.2 1.3 1.3 0.9 0.5 0.2 9.9 2022-23 MIL 61 24 39.2 33.9 65.9 0.8 3.8 4.6 1.3 1.1 0.6 0.5 0.2 7.6 2023-24 MIL 76 22 43.5 34.5 75.9 0.7 2.5 3.1 2.1 1.3 0.5 0.6 0.2 5.6 2024-25 MIL 40 14 45.3 30.4 81.8 0.5 2.0 2.5 1.6 1.1 0.2 0.6 0.3 4.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.