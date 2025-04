Treize ans après sa sortie, le retour de la KD 4 a été l’un des événements de l’année 2024, à tel point que Nike continue de sortir de nouveaux coloris en 2025, alors que Kevin Durant brille toujours sur les parquets NBA !

Après les versions « Scoring Title », « Christmas », « Nerf » et « Aunt Pearl » qui sont encore disponibles en France, voici une nouvelle version « Easter », un grand classique parmi les équipementiers dont la ligne signature de la star des Suns, qui devrait à nouveau faire mouche à l’approche de Pâques.

La tige est en effet composée d’un coloris vert menthe, avec une touche un peu plus foncée sur le scratch recouvrant la languette et qui permet aussi de faire ressortir le numéro 35 sur la languette et le logo « KD » sur le talon. Le « Swoosh » présent sur le scracth apparaît pour sa part en blanc, tout comme la semelle intermédiaire.

Initialement attendue pour le 18 avril, la KD 4 « Easter » est d’ores et déjà disponible sur Basket4Ballers au prix de 130 euros. A noter que les livraisons ne commenceront qu’à partir du 16 avril.