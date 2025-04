Euroleague : Gabby Williams et Iliana Rupert dans le cinq de l’année

En marge du Final 6 de Saragosse, et à quelques heures de la finale entre Mersin et Prague, les instances de l’Euroleague ont révélé les lauréates des « Euroleague Women Awards », désignées par les votes combinés des entraîneurs, de journalistes spécialisés, des joueuses et des spectateurs. Pour la troisième année d’affilée, le scrutin a consacré la Belge Emma Meesseman comme MVP.

À 31 ans, la leader de Fenerbahce a tourné à 17 points, 6.3 rebonds et 4.6 passes décisives par match. « Je suis entourée de coéquipières incroyables », a-t-elle déclaré en recevant son trophée. « C’est un plaisir de venir travailler avec elles chaque jour. Ce prix, je le partage avec elles. »

Parmi ses coéquipières, il y a Gabby Williams, 2e des votes, et sélectionnée dans le meilleur cinq de l’année, en compagnie aussi de Maria Conde (Prague), Alina Iagupova (Valence) et Iliana Rupert (Mersin).

Finaliste, le club turc de Mersin place aussi Yvonne Anderson et Natasha Howard dans la « All-Euroleague Second Team » aux côtés de Julie Allemand (Fenerbahce), Dorka Juhasz (Schio) et Brionna Jones (Praha).

Trois Françaises dans le 3e cinq de l’année

Pour la première fois, l’Euroleague avait décidé de créer un 3e cinq de l’année, et on y trouve trois Françaises de plus avec Pauline Astier (Bourges), Janelle Salaun (Schio) et Valériane Ayayi (Prague). À leurs côtés, Amy Okonkwo (Bourges) et Mariona Ortiz (Saragosse).

Du côté des trophées individuels, Gabby Williams remporte, comme en 2021, le trophée de meilleure défenseuse de l’année avec ses 2.8 interceptions par match.

La Révélation de l’année est la meneuse de 19 ans Iyana Martin Carrion (Avenida), tandis que Ruben Burgos (Valence) rafle le trophée de « Coach Of The Year » pour avoir mené sa formation jusqu’en demi-finale.