Les Pistons n’arrivent pas en playoffs pour faire de la figuration !

C’est désormais officiel, depuis leur défaite face aux Bucks vendredi soir, les Pistons sont assurés de terminer sixièmes et vont donc affronter les Knicks lors du premier tour des playoffs. Enfin, c’est concret, la franchise du Michigan va renouer avec les playoffs et c’est déjà une énorme satisfaction, après avoir terminé à la dernière place à l’Est en 2021, 2023 et 2024, avec un dernier exercice catastrophique conclu à 14 victoires.

Quel renouveau pour la formation coachée par JB Bickerstaff depuis le début de saison, qui a su mixer agressivité et talent afin de faire de ce « roster » une équipe poil à gratter de la conférence.

« On veut gagner ce premier tour »

Arrivé en 2021, Cade Cunningham ne peut que se réjouir de voir le chemin accompli. Mais ne comptez pas sur lui pour que son équipe se contente d’atteindre seulement les playoffs !

« C’est spécial pour nous. On est tous fiers de ce qu’on a fait cette année. Pour la ville, l’essentiel est de ramener le basket en playoffs à Detroit. On en est tous très contents. On est très heureux pour la ville et pour les fans », a glissé le meneur. « On n’est pas du tout satisfaits pour autant. Je l’ai déjà dit, on a toujours faim. On veut gagner ce premier tour. C’est donc sur ça qu’on se concentre en ce moment. Et je pense que l’énergie a été incroyable chez nous, mais je ne pense pas que ce soit comparable à ce que seront les playoffs. J’ai donc hâte de voir ça ».

L’avantage psychologique pour Detroit ?

Les Pistons ont en effet les caractéristiques pour réussir en playoffs, Detroit étant une équipe qui sait jouer dur et défendre fort.

Quoiqu’il arrive face aux Knicks, cette série devra continuer de nourrir les ambitions des Pistons qui n’aspirent qu’à une chose, continuer à monter dans la hiérarchie pour pouvoir viser le titre à terme.

« J’ai l’impression que ça a été deux ou trois années en une. Mais si on a réussi aussi vite, je crois que c’est juste grâce à ce groupe que nous avons rassembler, du staff aux coachs en passant par Trajan Langdon (président) et nos vétérans dans l’équipe. Il y a eu tellement de gens qui sont arrivés et ont eu un impact tellement positif. On est donc très reconnaissants envers ces gars », a poursuivi Cade Cunningham. « Ce côté revanchard qui nous suit depuis l’an dernier, je crois que tout le monde a compris son importance et a voulu venir pour contribuer à changer les choses. Donc comme je l’ai dit, on est très heureux pour la ville d’avoir réussi à se mettre dans la situation dans laquelle on est actuellement. Et maintenant, il s’agit de travailler et d’essayer de trouver les moyens de gagner le championnat ».

Les Pistons auront aussi l’avantage psychologique d’avoir battu les Knicks lors des trois dernières confrontations en saison régulière, avec un ultime succès datant de jeudi (115-106) avec 36 points de Cade Cunningham.