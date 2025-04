Bam Adebayo, le nouveau shooteur du Heat

Après avoir passé près de sept saisons sans y toucher, Bam Adebayo s’est soudainement mis en tête de montrer qu’il pouvait shooter à 3-points et devenir fiable dans cet exercice. Le pivot All-Star, d’abord réputé pour son impact physique et son jeu près du cercle, a alors redoublé de travail pour prendre confiance et gagner celle de ses coéquipiers. Un peu plus d’un an après ses premiers pas en tant que shooteur extérieur, le bilan est plus que satisfaisant.

La fin de saison dernière avait déjà laissé entrevoir un potentiel certain, avec 15 réussites en 43 tentatives pour terminer à un joli 36% d’adresse. Cette saison lui a permis de confirmer, avec exactement le même pourcentage, mais sur un volume bien plus important, à 79/221 !

Au fil des mois, le pivot a gagné en assurance et semble s’être pris au jeu sur cette fin d’exercice, au regard de son 4/6 passé face aux Pelicans vendredi soir, son tout nouveau record sur un match NBA.

Le travail récompensé

C’est la suite logique, après avoir tourné à 53% de réussite en 3.9 tentatives en moyenne sur ses 12 derniers matchs.

Mieux, sur le mois d’avril, soit ses cinq derniers matchs, il tourne à 56.5% d’adresse ! Duncan Robinson va bientôt venir prendre des leçons…

« Tu te sens toujours mieux quand tu vois que le tir va rentrer. C’est juste de la routine. Je bosse dessus avant les matchs, et bien sûr il y a le travail en coulisses. Le fait que ça rentre un peu plus, bien sûr, les défenses doivent un peu s’adapter sur les différentes couvertures défensives », a-t-il ainsi déclaré.

Avec cette nouvelle corde à son arc, Bam Adebayo suscite en tout cas le respect de son coach, Erik Spoelstra, qui a vu son intérieur en souffrance sur le début de saison (27% à 29/106 sur ses 44 premiers matchs de la saison), mais s’accrocher jusqu’à retrouver un pourcentage bien plus honorable.

« C’est toujours un long processus lorsque des joueurs ajoutent de nouvelles facettes à leur jeu. Bam bossait déjà dessus depuis deux ans, et ça lui a pris du temps pour qu’il se sente suffisamment à l’aise pour prendre un tir en match. L’an dernier, les six ou huit dernières semaines de la saison, il a commencé à en prendre un peu plus et il a eu du succès. Cet été avec Team USA aussi. Et tout au long de cette saison, tout le monde l’a encouragé en lui disant de shooter s’il était grand ouvert » détaille ainsi l’entraîneur floridien.

Métamorphosé depuis fin janvier

Depuis le 29 janvier, Bam Adebayo n’en finit plus d’impressionner, avec un remarquable 55% à 21/38 sur les 3-points dans les corners, et un honorable 29/77 (38%) face au cercle. Tout n’a été qu’une question de travail et de patience, et les efforts consentis sont en train de payer.

« Je l’ai vu shooter à l’entraînement et à prendre ces tirs à un volume élevé », a poursuivi Erik Spoelstra. « Parfois, ça prend du temps d’arriver au niveau où tu te sens à l’aise, tout en sachant que c’est aussi le cas pour tout le monde. Et il garde un bon équilibre pour ce qui est d’être agressif vers le cercle et dans la raquette parce qu’on a aussi besoin de ça. Mais c’est aussi une bonne chose pour lui, qu’on puisse ressortir le ballon et que personne ne fasse l’effort de le défendre de près. Car c’est un très bon shooteur ».

Son évolution ferait presque penser à celle d’un Chris Bosh, qu’Erik Spoelstra a vu s’adapter au début des années 2010 pour terminer ses deux dernières saisons à plus de 35% de réussite entre 2014 et 2016.

« Ce sont en quelque sorte des joueurs différents. Bam est arrivé en dominant dans l’effort, dans l’énergie en défense, en tant que menace sur les passes lobées, et seulement ensuite, il a développé des qualités sur le maniement du ballon. Ses qualités étaient différentes de ce que Chris Bosh pouvaient avoir. Mais ce que les deux ont en commun, c’est leur engagement à vouloir progresser et évoluer de façon constante. C’est ce que j’apprécie vraiment chez Bam. Il se met toujours au travail et arrive à ajouter de nouvelles choses qui peuvent aider notre équipe ».

D’ores et déjà forfait pour le dernier match face à Washington ce soir, le pivot du Heat va à présent devoir faire au moins aussi bien sur le play-in s’il veut prolonger le plaisir avec Miami sur cette fin de saison, à commencer par le premier match éliminatoire sur le parquet de Chicago, ce mardi.

Bam Adebayo Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 MIA 69 20 51.2 0.0 72.1 1.7 3.8 5.5 1.5 2.0 0.5 1.0 0.6 6.9 2018-19 MIA 82 23 57.6 20.0 73.5 2.0 5.3 7.3 2.2 2.5 0.9 1.5 0.8 8.9 2019-20 ☆ MIA 72 34 55.7 14.3 69.1 2.4 7.8 10.2 5.1 2.5 1.1 2.8 1.3 15.9 2020-21 MIA 64 34 57.0 25.0 79.9 2.2 6.7 9.0 5.4 2.3 1.2 2.6 1.0 18.7 2021-22 MIA 56 33 55.7 0.0 75.3 2.4 7.6 10.1 3.4 3.1 1.4 2.6 0.8 19.1 2022-23 ☆ MIA 75 35 54.0 8.3 80.6 2.5 6.7 9.2 3.2 2.8 1.2 2.5 0.8 20.4 2023-24 ☆ MIA 71 34 52.1 35.7 75.5 2.2 8.1 10.4 3.9 2.2 1.1 2.3 0.9 19.3 2024-25 MIA 78 34 48.5 35.7 76.5 2.4 7.2 9.6 4.3 2.1 1.3 2.1 0.7 18.1

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.