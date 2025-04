Draft WNBA : Dominique Malonga dans la « green room »

C’est lundi soir, à New York, qu’aura lieu la Draft WNBA 2025, et la ligue féminine a dévoilé les noms des 16 joueuses invitées à la cérémonie. Une sorte de « green room » pour reprendre le terme utilisé en NBA, et sans surprise, on y croisera Paige Bueckers, championne NCAA avec UConn, et grande favorite pour être sélectionnée à la première place, mais aussi sa possible dauphine, la Française Dominique Malonga.

La jeune intérieure de Lyon Asvel est l’une des deux joueuses étrangères, en compagnie de la Slovène Ajša Sivka, et Malonga pourrait devenir la Française la plus haute draftée de l’histoire. Depuis 2018, le record appartient à Gabby Williams avec sa 4e position, sélectionnée par le Chicago Sky.

Parmi le groupe d’invitées, on trouve également les finalistes NCAA, Sania Feagin et Te-Hina Paopao (South Carolina), ou encore Aneesah Morrow (LSU), Georgia Amoore (Ketucky), Sarah Ashlee Barker (Alabama) et Madison Scott (Ole Miss).

Cette année, ce sont les Dallas Wings qui auront le privilège de choisir en premier, suivies du Seattle Storm puis les Mystics, qui possèdent les 3e, 4e et 6e choix ! Nouvelle franchise WNBA, les Golden State Valkyries possèdent le 5e choix.