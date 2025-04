Programme du soir | Une avant-dernière soirée à très fort enjeu

À l’Est, c’est surtout l’opposition entre les Pistons et les Bucks (01h00) qui peut changer les choses, alors que les Knicks reçoivent les Cavaliers (01h30) en léger décalé.

À l’Ouest, les Wolves et les Warriors doivent assurer, face aux Nets (03h00) et aux Blazers (04h00) tandis que la rencontre entre les Nuggets et les Grizzlies (03h00, beIN Sports 1) peut tout changer…

Duels importants aussi entre les Kings et les Clippers (04h00) puis entre les Lakers et les Rockets (04h30).

Programme complet

01h00 | Detroit – Milwaukee

01h00 | Indiana – Orlando (beIN Sports Max 4)

01h00 | Philadelphie – Atlanta

01h30 | Boston – Charlotte

01h30 | New York – Cleveland

02h00 | Chicago – Washington

02h00 | New Orleans – Miami

02h30 | Dallas – Toronto

03h00 | Minnesota – Brooklyn

03h00 | Denver – Memphis (beIN Sports 1)

03h30 | Utah – Oklahoma City

04h00 | Phoenix – San Antonio

04h00 | Portland – Golden State

04h00 | Sacramento – LA Clippers

04h30 | LA Lakers – Houston