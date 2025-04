La Nike GT Hustle 3 opère un retour en force ces dernières semaines, en mettant Victor Wembanyama à l’honneur. Il y a eu un premier coloris « Alien » en vert et noir avec le logo figurant sur le talon, dévoilé la semaine dernière. En voici un nouveau, baptisé du slogan popularisé par Wemby : « Be Unique Every Day ».

La tige est habillée d’un bleu turquoise avec un « Swoosh » en bleu marine. Le col et la languette ressortent dans un jaune-orange assortie de l’inscription « Be Unique » sur la languette droite et « Every Day » sur la gauche. L’ensemble repose sur une semelle bleu turquoise tachetée et jaune.

La Nike GT Hustle 3 « Be Unique Every Day » est annoncée pour le 22 avril au prix de 190 euros.

Notre verdict de la Nike Nike GT Hustle 3 Nike s’offre un joli rebond sur la Nike GT Hustle 3 après avoir encaissé un petit désaveu sur la Nike GT Husle 2. Le modèle a retrouvé ici l’ADN de la Nike GT Run, avec une chaussure axée sur le confort ; avec ce mix de mousse « Zoom X » et « Nike React » assorti d’une double unité « Zoom Air », et la respirabilité, tout en offrant de bonnes garanties en terme d’adhérence. Victor Wembanyama a longtemps privilégié la Nike GT Run, et n’a presque pas porté la Nike GT Hustle 2. C’est en revanche avec cette paire aux pieds qu’il a débuté l’exercice en cour, avec notamment une brillante campagne aux JO de Paris 2024. C’est sans doute le signe que le pivot des Spurs a retrouvé les caractéristiques du premier modèle de la série, et que la marque a la virgule a su corriger le tir. La Nike GT Hustle 3 a en tout cas une bonne place à reprendre derrière la Nike GT Cut 3 qui reste la ligne la plus prisée de la collection « Nike GT ».

