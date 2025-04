Sidy Cissoko ému de retrouver San Antonio

Après un début de carrière très discret à San Antonio, Sidy Cissoko s’est retrouvé dans le gros transfert pour faire venir De’Aaron Fox dans le Texas. Puis, échangé contre Jonas Valanciunas, le Français a pris la direction des Wizards, avant d’être coupé. Finalement, l’ailier a rebondi à Portland, où il termine sa deuxième saison régulière.

Les Blazers recevaient les Spurs dimanche soir. Ce fut un moment fort pour lui, comme il l’a expliqué avant la rencontre, avec un album photo offert par San Antonio avant son départ. « Voici une photo de moi le premier jour. J’ai presque pleuré en la voyant », glisse-t-il, en ajoutant que les « gens sont géniaux » à San Antonio.

Très peu utilisé par les Spurs, avec seulement 29 matches joués en deux ans, l’herbe n’est pas forcément plus verte ailleurs puisque Sidy Cissoko n’a disputé que trois matches depuis qu’il est à Portland. Et il n’a pas joué dimanche face à ses anciens coéquipiers. Mais cela n’empêche pas les émotions.

« Spur un jour, Spur toujours »

« Il y a forcément un peu de tristesse, mais ça va », assure-t-il. « La NBA est un business et, au fond, il faut garder la tête haute, rester fort. Gregg Popovich me l’avait dit avant mon départ : ‘Ce n’est pas un adieu, on se reverra toujours’. Lui et Brian Wright (le GM) m’ont dit qu’on est Spur un jour, Spur toujours. »

Le joueur est donc triste d’avoir quitté les Spurs quand Mitch Johnson remarque que, concernant ce départ et ce transfert, c’est « la pire partie du business » de la NBA. « Il a beaucoup bossé, il a cru en notre programme de développement », poursuit le coach. « Il était toujours motivé, positif, prêt à bosser, en G-League ou en NBA. »

Le technicien espère que l’ailier de 21 ans va parvenir, avec cette nouvelle opportunité, à « devenir un grand joueur NBA ». « J’ai toujours été intrigué par son physique. Il est athlétique, mobile. Il défend et c’est un joueur polyvalent en attaque, avec un tir qui a beaucoup progressé », conclut Mitch Johnson.

Sidy Cissoko Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2023-24 SAN 12 12 48.5 8.3 80.0 0.7 1.2 1.8 0.8 1.5 0.6 0.2 0.2 3.8 2024-25 * All Teams 20 3 50.0 42.9 16.7 0.2 0.3 0.6 0.3 0.3 0.1 0.1 0.0 1.1 2024-25 * SAN 17 3 50.0 42.9 16.7 0.2 0.4 0.6 0.4 0.4 0.1 0.1 0.0 1.3 2024-25 * POR 3 2 0.0 0.0 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.3 0.0 0.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.