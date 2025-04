Ivica Zubac rêvait de jouer avec un meneur comme James Harden

Malgré ses 16,4 points, 12,5 rebonds, 2.6 passes et 1,2 contre par match, Ivica Zubac ne sera pas Most Improved Player. L’intéressé vise plutôt un autre trophée : celui de meilleur défenseur de l’année ! A l’instar d’OG Anunoby et d’autres, le Croate fait son auto-promo.

« Plus tôt dans ma carrière, beaucoup disaient que je ne savais pas défendre. On m’a beaucoup critiqué, et je voulais leur prouver le contraire, » explique-t-il sur le plateau d’ESPN. « C’est très important d’être reconnu par ses pairs, par ses coéquipiers — ceux avec qui tu te bats sur le terrain. »

Si le Croate a franchi un cap cette saison, c’est aussi et surtout en attaque. Les Clippers l’utilisent de plus en plus, et à 28 ans seulement, il signe sa meilleure saison en carrière aux points, aux rebonds et aux passes. Le tout avec toujours un pourcentage supérieur à 60%. Pour lui, la venue de James Harden a été décisive.

« Depuis son arrivée, tout a changé, » affirme-t-il. « J’ai toujours voulu jouer avec un meneur comme lui — probablement l’un des meilleurs joueurs de pick-and-roll de l’histoire. Il m’a donné énormément de confiance… beaucoup de swag, comme il dit. »

Ivica Zubac Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 LAL 38 16 52.9 0.0 65.3 1.1 3.1 4.2 0.8 1.7 0.4 0.8 0.9 7.5 2017-18 LAL 43 10 50.0 0.0 76.5 1.0 1.8 2.9 0.6 1.1 0.2 0.6 0.3 3.7 2018-19 * All Teams 59 18 55.9 0.0 80.2 1.9 4.2 6.1 1.1 2.3 0.2 1.2 0.9 8.9 2018-19 * LAL 33 16 58.0 0.0 86.4 1.6 3.3 4.9 0.8 2.2 0.1 1.0 0.8 8.5 2018-19 * LAC 26 20 53.8 0.0 73.3 2.3 5.3 7.7 1.5 2.5 0.4 1.4 0.9 9.4 2019-20 LAC 72 18 61.1 0.0 74.7 2.8 4.8 7.6 1.1 2.3 0.2 0.8 0.9 8.3 2020-21 LAC 72 22 65.2 25.0 78.9 2.6 4.6 7.2 1.2 2.6 0.3 1.1 0.9 9.0 2021-22 LAC 76 24 62.6 0.0 72.7 2.9 5.6 8.5 1.6 2.7 0.5 1.5 1.0 10.3 2022-23 LAC 76 29 63.4 0.0 69.7 3.1 6.8 9.9 1.0 2.9 0.4 1.5 1.3 10.8 2023-24 LAC 68 26 64.9 0.0 72.3 2.9 6.3 9.2 1.4 2.6 0.3 1.2 1.2 11.7 2024-25 LAC 76 33 62.4 0.0 65.4 3.8 8.8 12.5 2.6 2.2 0.7 1.6 1.2 16.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.