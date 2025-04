Tidjane Salaün plus en contrôle

Face au Jazz, Tidjane Salaün a réalisé une belle sortie avec 12 points (4/5 au tir), 3/3 de loin, 4 rebonds et 2 passes en 24 minutes. Un match qui conclut un mois de mars intéressant.

Sur ses cinq derniers matchs, il tourne ainsi à 8.6 points et 7.4 rebonds, avec notamment un « double-double » à 12 points et 14 rebonds face aux Raptors. Et même si son adresse va et vient, il semble plus en contrôle dans ses choix.

« Ça a un peu ralenti, c’est sûr », commentait le rookie. « Je vois tout le terrain. Je peux voir les ouvertures pour faire une passe, couper ou tirer à 3-points. Cela fait une grosse différence parce que je ne suis pas aussi actif qu’au début de cette saison où je voulais juste courir et sauter partout. Je suis plus dans le contrôle. »

Des progrès soulignés par son entraîneur

Contre Utah, Tidjane Salaün s’est fait remarquer avec son 3/3 de loin en première période, mais aussi en fin de match. Alors que les Hornets menaient de trois points, le Jazz avait l’occasion d’égaliser à quelques secondes du terme pour arracher une éventuelle prolongation. C’est Kyle Filipowski qui a eu la charge de ce tir décisif, mais il n’a rien pu faire à cause d’une très belle défense de Tidjane Salaün.

Dans la foulée, le Français a inscrit un lancer franc, donnant à Charlotte quatre points d’avance, ce qui a scellé l’issue de la rencontre (110-106).

« Quand vous menez, l’équipe adverse va attaquer sans relâche. Vous devez défendre jusqu’à la fin de la possession, sans faire de faute. Cela demande encore plus de discipline », soulignait son entraîneur Charles Lee. « C’est important pour lui de se retrouver dans cette situation. Mettre un tir dans le deuxième quart-temps ou dans le quatrième avec une minute à jouer, ce n’est pas la même chose. C’est important que Tidjane ait réussi à se montrer en réussissant ce lancer-franc. »

Après des débuts compliqués où Tidjane Salaün a passé plusieurs semaines en G-League, le Français commence à comprendre le rythme NBA et cela se ressent dans ses statistiques. Et sa manière de jouer.

Tidjane Salaun Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2024-25 19 50 19 32.4 29.5 72.9 1.2 3.1 4.3 1.1 1.2 0.5 0.9 0.2 5.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.