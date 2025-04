En quatre ans, le Jazz est passé de la première place de la NBA au pire bilan de son histoire !

Face aux Hornets, Kyle Filipowski a eu l’occasion de permettre au Jazz d’égaliser en fin de rencontre pour arracher une éventuelle prolongation, mais il n’en fut rien, notamment à cause d’une belle défense de Tidjane Salaün et Utah a fini par s’incliner 110-106 pour sa visite annuelle à Charlotte.

Des défaites, le Jazz en a déjà connues des dizaines, mais celle-ci est particulière puisqu’il s’agit du 60e revers de la campagne pour la franchise de Salt Lake City, et c’est un record pour le club.

Précédemment, lors de la saison 1974-75, année de la création de la franchise à La Nouvelle-Orleans, le Jazz avait subi 59 revers. Cinquante ans plus tard, les hommes de Will Hardy réalisent donc une performance jamais vue dans l’histoire de la franchise… alors qu’il leur reste encore six matchs à jouer.

Un terrible constat qui montre à quel point le monde de la NBA va vite. Pour preuve, il y a quatre ans, le Jazz de Donovan Mitchell et Rudy Gobert se vantait d’avoir le meilleur bilan de toute la Ligue pour la première fois de son histoire (52 victoires et 20 défaites). Aujourd’hui, la situation est bien différente…

Une bonne opération dans la course au « tanking »

Mais si cette défaite marque l’histoire de la franchise, c’est finalement l’objectif du Jazz et ce sera vite oublié si le club met la main sur Cooper Flagg. Cette saison, la franchise cherche ainsi à obtenir le choix le plus haut possible lors de la prochaine Draft et avec ce revers, elle se donne un maximum de chances d’y arriver. Rappelons qu’il faut terminer avec l’un des trois pires bilans de la saison pour avoir 14% de chances de choisir en premier.

À l’heure actuelle, la franchise de Salt Lake City (16 victoires, 60 défaites) est à la lutte avec les Wizards (16 victoires, 59 défaites) pour obtenir le titre de lanterne rouge de la NBA, et il lui manque une défaite pour s’assurer une place dans le Top 3 des pires bilans. Cela ne devrait pas être trop difficile puisque le Jazz possède le deuxième calendrier le plus difficile pour boucler la saison (derrière les Suns).