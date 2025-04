Le nouveau coloris de la Jordan Zion 4 prépare déjà les vacances

Ce n’est pas vraiment une bonne nouvelle, mais les Pelicans de Zion Williamson seront bientôt en vacances d’ici la mi-avril. Pour Jordan Brand, c’était peut-être le bon moment pour dévoiler ce nouveau coloris « estival » de la Jordan Zion 4.

La tige d’un blanc nacré fait ainsi penser à une inspiration « lait de coco » avec un petit motif « palmiers » ressortant en blanc sur l’empeigne. Le petit clin d’œil aux tropiques est également présent au niveau intermédiaire de la semelle avec cette palette entre rose bleu ciel et jaune faisant penser aux couleurs de l’été. On retrouve ce bleu ciel sur la languette et le talon pour faire ressortir l’inscription « Zion » et une pastille jaune sur laquelle apparaît le logo « Jumpman ».

Pour rappel, on retrouve de la mousse Cushlon 3.0 au niveau de la semelle intermédiaire disposée en « drop-in » (directement au contact du pied) comme sur la Zion 3, avec une une unité Air Zoom Strobel sur toute la longueur.

L’ensemble repose sur une semelle extérieure translucide. Ce prochain coloris est attendu dans les prochaines semaines aux États-Unis, au prix de 140 dollars. Sa sortie en Europe devrait suivre et donc être le quatrième coloris de la quatrième chaussure signature de Zion Williamson.

(Via SneakerNews)