Le marathon de la Sabrina 2 continue ! Championne olympique aux JO de Paris 2024, championne WNBA avec le New York Liberty, invitée de la ligue 3×3 « Unrivaled », Sabrina Ionescu a enchaîné avec une tournée en Asie durant le mois de mars !

Ça valait bien un nouveau coloris pour fêter ça, même si la Sabrina 2 est également membre du programme « Nike By You », qui permet à ceux et celles qui le souhaitent de personnaliser leur propre paire !

La deuxième chaussure signature de l’arrière shooteuse revient ici en deux tons orange pour composer la tige, avec des finitions en vert sur le « Swoosh » extérieur (l’autre ressort en blanc) et son logo « S » sur la languette. Même chose pour la semelle qui, pour rappel, est assortie d’une mousse intermédiaire en Cushion 3.0 et d’une unité Zoom Air à l’avant du pied.

La Sabrina 2 « Activate » est déjà disponible sur Basket4ballers au prix de 130 euros.