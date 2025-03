Programme du soir | Les Clippers, les Wolves et les Warriors se bagarrent à distance

A deux semaines de la fin de la saison régulière, la lutte s’intensifie pour le Top 6 de l’Ouest, et ce soir, les Clippers, les Wolves et les Warriors sont sur le pont. Sixièmes, les Clippers ont la pression puisqu’ils se déplacent à Cleveland, tandis que les Warriors et les Wolves défient respectivement les Spurs et les Pistons.

Autre lutte bouillante, celle pour la 10e place à l’Ouest, et les Suns, 11e, ne peuvent plus gâcher la moindre munition. Et ce sera compliqué car ils reçoivent les Rockets.

Programme complet

21h30 | Cleveland – LA Clippers (beIN Sports 1)

00h00 | New York – Portland

01h00 | Milwaukee – Atlanta (beIN Sports Max 4)

01h00 | Minnesota – Detroit

01h00 | New Orleans – Charlotte

01h00 | San Antonio – Golden State

01h30 | Philadelphie – Toronto

03h00 | Phoenix – Houston