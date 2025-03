Markelle Fultz et le Magic unis pour la vie

Evidemment, ce n’est jamais agréable de prendre une fessée de 30 points (121-91) alors qu’on se bat pour une place pour le « play-in ». Mais pour Markelle Fultz, ce déplacement des Kings à Orlando n’était pas comme les autres. C’est en Floride qu’il a doucement remonté la pente, offrant un aperçu de ce talent qui lui avait permis d’être sélectionné en numéro 1 de la Draft en 2017. Voilà pourquoi il était très ému à l’idée de retrouver ses anciens coéquipiers.

« C’est comme chez moi ici pour moi », expliquait Fultz avant la rencontre. « J’ai vécu ici cinq ans, et c’est un endroit qui m’est cher et proche de mon coeur. Simplement le fait de voir des visages familiers et des gars avec qui j’ai construit des relations au fil des ans, que ce soit des joueurs, des entraîneurs… C’est de l’amour. C’est une relation à vie que j’ai avec ces gars-là. »

Un sourire dans un vestiaire

Un sentiment partagé par son coach Jamahl Mosley. L’ancien assistant des Mavericks a construit, année après année, son projet, et Fultz en faisait partie jusqu’à l’été dernier.

« Je crois que ce je ressens pour Markelle est bien connu, et ce que nous ressentons pour Markelle, et ce qu’il fait, ce qu’il représente, qui il est en tant que jeune homme, en tant que mari, en tant que père. Je ne peux pas parler plus positivement d’un jeune homme que j’ai côtoyé. Quand il entre dans une pièce, il l’illumine, il sourit. Il se soucie plus des autres que de ce qui lui arrive personnellement. Je ne sais pas combien de fois je l’ai dit à ce micro : tout ce qu’il veut, c’est être là avec ses frères et jouer au basket… Il n’y a plus de mots pour décrire à quel point c’est un jeune homme exceptionnel et à quel point je suis heureux pour lui avec cette opportunité à Sacramento. »

A fond derrière le Magic

Du côté des dirigeants, on avait décidé de le remercier avec une vidéo hommage lors du premier temps-mort de la rencontre. Alors qu’il était au milieu de ses coéquipiers, Fultz a pris le temps de remercier un public très enthousiaste de le revoir.

« Je suis content qu’ils aient fait une vidéo et un hommage pour lui, parce que je pense vraiment qu’il a joué un rôle énorme dans le redressement de cette équipe ces dernières années » a réagi Paolo Banchero. « C’était génial de le voir et j’ai échangé quelques messages avec [Markelle] à plusieurs reprises cette saison. J’ai été l’une des premières personnes à le féliciter quand il a signé, et c’est incroyable de le voir sur le terrain et jouer, c’est incroyable. C’était bien de le revoir à Orlando. »

Le mot de la fin pour Markelle Fultz, qui est finalement ravi d’être à l’Ouest, et qui ne considère pas le Magic comme un concurrent en cette fin de saison. « Heureusement, je suis à l’Ouest, et je les soutiens », conclut-il, après avoir compilé 6 points, 3 rebonds, 4 passes et 3 interceptions en 13 minutes . « Je veux les voir tous réussir. Ce sont des gars avec qui j’ai pu construire une relation non seulement sur le terrain, mais aussi en dehors. Donc, je les encourage toujours à bien faire. Chaque fois que j’en ai l’occasion, j’essaie de les regarder et de les soutenir. »