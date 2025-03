Cooper Flagg continue d’impressionner, même son coach

Opposé à Arizona lors du Sweet 16, Cooper Flagg a montré pourquoi il sera le premier choix de la prochaine Draft. L’ailier de Duke finit ainsi la rencontre avec 30 points à 9/19 au tir dont 3/5 de loin, 7 rebonds, 6 passes et 3 contres, mais il a surtout affiché son énergie et sa capacité à casser les lignes défensives adverses !

Sur le dribble ou en sortie de pick-and-roll, il a ainsi puni ses adversaires dès qu’il avait un peu d’avance. Et si l’aide arrivait, il a trouvé le coéquipier démarqué, notamment Khaman Maluach.

« C’est l’une des meilleures performances dans la « March Madness » que j’ai vu en tant que coach ou même que j’ai pu observer », a ainsi déclaré Jon Scheyer, l’entraîneur des Blue Devils.

Les statisticiens ont ainsi fouillé et n’ont pas trouvé d’autres joueurs de Duke ayant réalisé un match à plus de 30 points, 5 rebonds et 5 passes dans le tournoi NCAA depuis que les passes décisives sont enregistrées, en 1984. Et un seul autre joueur avait déjà réalisé un match à plus de 30 points, 5 rebonds, 5 passes et 3 contres dans la « March Madness » depuis qu’on comptabilise les contres, en 1986. Il s’agit de Ed O’Bannon, avec UCLA, en 1994.

« Nous ne sommes pas une mauvaise équipe défensive, mais ils ont souvent donné l’impression que c’était le cas aujourd’hui »

« Il a simplement fait ce qu’il était censé faire, il va avancer et être prêt pour Alabama » explique Jon Scheyer. « C’est ce qui est beau avec lui, Il ne se laisse pas avoir par tout ça. »

Et quand il est aussi agressif que hier soir, il est bien difficile à contrôler…

« Ce que j’attendais de lui, c’était qu’il ne se défausse pas. Je voulais qu’il soit pleinement lui-même, et j’ai trouvé qu’il l’était. Il était dans son élément ce soir. Il était lui-même. Son attitude était parfaite. Il était décontracté, il parlait, il était compétitif, tout ça. Alors oui, il m’impressionne tout le temps » continue son coach.

Pour Tommy Lloyd, l’entraîneur d’Arizona, l’impression était un peu similaire, mais forcément beaucoup moins agréable, alors que Cooper Flagg a mené la charge face à sa défense.

« C’est une équipe qui a un plan quand elle se présente sur le terrain. Ils savent ce qu’ils veulent obtenir, et ils y parviennent constamment, ce qui est très compliqué. Nous ne sommes pas une mauvaise équipe défensive, mais ils ont souvent donné l’impression que c’était le cas aujourd’hui » ne pouvait-il que constater.