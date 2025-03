Le premier maillot de Michael Jordan vendu 4.2 millions de dollars !

On attendait une grosse vente pour les premiers maillots de Michael Jordan et de Kobe Bryant et ce fut le cas pour le premier, en attendant le second le mois prochain. Pour rappel, on parlait du premier maillot porté par Michael Jordan, lors de son premier match de présaison, le 5 octobre 1984, face aux Pacers. De plus, la relique était signée par l’ancien joueur des Bulls.

La vente, organisée par Sotheby’s, s’est terminée avec une dernière offre à 4 millions et 215 000 dollars ! Alors qu’en 2009, ce même maillot fut cédé pour « seulement » 66 000 dollars…

C’est tout simplement le cinquième maillot le plus cher de l’histoire de la NBA. Le record reste la propriété de Michael Jordan avec le maillot du Game 1 des Finals 1998, ses dernières, vendu 10 millions de dollars, devant les 5.8 millions d’un maillot de Kobe Bryant lors de sa saison MVP, puis les 4.9 et 4.7 millions dépensés pour des maillots de Wilt Chamberlain lors des Finals 1972 et de Michael Jordan, encore lui, durant la saison 1996/97.

Le maillot de Kobe Bryant, mis en vente le 12 avril, porté lors de son premier match de présaison et de saison régulière, mais également lors « Media Day » à Los Angeles, pourra-t-il faire mieux ? Réponse le 12 avril !