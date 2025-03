Les Clippers veulent vraiment éviter le « play-in »

Avec des éléments comme James Harden et Kawhi Leonard, on pourrait croire que les Clippers ont assez d’expérience pour gérer un « money time ». Mais cette nuit, les deux ont failli dans la dernière ligne droite, et le Thunder est venu s’imposer, sur le fil, à l’Intuit Dome pour mettre fin à la série de cinq succès de rang des Clippers.

« Beaucoup trop de balles perdues » résume Kawhi Leonard à propos de cette défaite. « On perd deux ou trois ballons sur la fin… On s’est donné à fond, et on a été au contact toute la rencontre. Il y a quelques coups de sifflet qui auraient pu aller dans l’autre sens… Mais bravo à eux, c’est la meilleure équipe de la NBA. »

Les Clippers ont raté le coche lorsque Derrick Jones Jr. a raté le lancer-franc de l’égalisation à 82 secondes de la fin. Puis derrière, James Harden, touché à une cheville, va mal gérer la possession, obligeant Kawhi Leonard à prendre un tir très compliqué. Et puis il y a effectivement ces balles perdues au plus mauvais moment.

Le nez collé sur le classement

Résultat : le Thunder « sweepe » les Clippers, et au classement, les hommes de Tyronn Lue chutent à la 8e place, synonyme de « play-in ». Rien de catastrophique puisque le 6e n’a qu’une victoire de plus, mais ce revers pourrait coûter cher au moment de faire les comptes.

« J’ai déjà participé au ‘play-in », et je ne veux pas le revivre » prévient Norman Powell, qui sait qu’il faudra affronter le Thunder ou le deuxième de la saison régulière au premier tour pour les rescapés du « plai-in ». « On regarde attentivement les positions, et on souhaite que les autres perdent… On veut continuer à jouer le même basket, et rebondir en déplacement. Mais clairement, tout le monde essaie d’éviter le ‘play-in' ».

De retour sur le banc, Tyronn Lue met ce revers sur le compte de la frustration de certains éléments.

« On continue de construire. Offensivement, on doit encore progresser, mais on a des armes et on doit apprendre à les utiliser au mieux » prévient-il. « Ce ne sera pas toujours le même joueur qui portera l’équipe chaque soir. Les gars doivent en prendre conscience et ne pas se frustrer quand ce n’est pas leur soir. On va s’améliorer sur cet aspect, en gardant une bonne circulation de balle et en impliquant tout le monde. »