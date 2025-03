Les Pacers signent Tony Bradley pour le reste de la saison

Après avoir raté Alex Len, et tenté l’expérience Jahlil Okafor via un contrat de dix jours non concluant, Indiana tient enfin son pivot remplaçant pour terminer la saison. Il s’agit de Tony Bradley, qui vient de terminer son deuxième contrat de dix jours dans l’Indiana et a signé un contrat garanti, ce qui va lui permettre de disputer la fin de saison régulière puis les playoffs.

C’est un pari réussi pour les Pacers qui ont redonné la chance à un joueur qui n’avait plus vu un parquet NBA depuis 2022/23 avec Chicago, après avoir connu Utah, Philadelphie et Oklahoma City depuis sa Draft en 2017. Ces deux dernières saisons, il s’est maintenu en forme en G-League, tournant à 14 points (pour plus de 67% d’adresse au tir) et près de 10 rebonds en moyenne par match, d’abord aux Texas Legends (affiliés à Dallas) puis aux Skyhawks (affiliés à Atlanta) cette saison.

Il a profité de l’occasion pour montrer qu’il pouvait toujours évoluer en NBA en tournant à 3 points et 1.9 rebond en 5 minutes de moyenne sur ses 7 matchs disputés avec Indiana depuis début mars. Il a surtout brillé par ses qualités de finisseur en tournant à 83.3% d’adresse (à 10/12 au tir) avec notamment 12 points à 6/8 lorsqu’il a eu 20 minutes de temps de jeu face à Minnesota. Lors du dernier match contre Dallas, il s’est même offert un 3-points, son seul panier du match en quatre minutes passées sur le terrain.

« Il fait des choses simples mais il les fait très, très bien. Il sait où se placer sur le terrain et jouer sur ses points forts. Et ce qu’il fait aussi très bien pour nous, c’est qu’il prend des rebonds. Il est très productif dans ce domaine », s’était récemment réjoui Rick Carlisle au sujet de son apport.

C’est le 15e et dernier contrat garanti de la saison pour Indiana. Ce sera maintenant à lui de continuer à pousser derrière Myles Turner et Thomas Bryant pour aller chercher du temps de jeu.

Tony Bradley Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2017-18 UTH 9 3 27.3 0.0 100.0 0.4 0.8 1.2 0.1 0.1 0.0 0.0 0.0 0.9 2018-19 UTH 3 12 50.0 0.0 50.0 3.0 2.0 5.0 0.3 2.0 0.7 1.0 0.7 5.7 2019-20 UTH 58 11 66.7 100.0 65.2 1.9 2.7 4.6 0.4 2.0 0.2 0.5 0.6 4.9 2020-21 * All Teams 42 16 66.5 0.0 69.1 2.0 3.7 5.7 0.9 1.5 0.4 0.8 0.7 7.1 2020-21 * OKC 22 18 65.6 0.0 70.5 2.1 4.0 6.1 0.9 1.5 0.4 1.2 0.8 8.7 2020-21 * PHL 20 14 68.0 0.0 63.6 1.9 3.2 5.2 0.8 1.4 0.3 0.3 0.7 5.5 2021-22 CHI 55 10 58.5 0.0 65.5 1.2 2.2 3.4 0.5 1.1 0.2 0.6 0.6 3.0 2022-23 CHI 12 3 50.0 60.0 100.0 0.1 0.8 0.9 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 1.6 2024-25 IND 7 5 83.3 100.0 0.0 1.0 0.9 1.9 0.4 0.3 0.1 0.4 0.4 3.0 Total 186 11 63.6 53.8 67.1 1.5 2.5 4.0 0.5 1.3 0.2 0.6 0.5 4.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.