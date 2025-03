Il a toujours parlé de cet espace comme d’un « sanctuaire ». Un vieil entrepôt à rénover dans un quartier industriel de l’est de Denver que Aaron Gordon a transformé en résidence de luxe. Avec au cœur de cette maison à deux étages, tous les équipements pour bosser, dont un demi-terrain de basket.

L’intérêt pour l’intérieur des Nuggets ? En plus de pouvoir inviter ses homologues durant l’intersaison, c’est l’opportunité de s’entraîner à volonté. Y compris la nuit ! « À tout moment de la nuit, si je n’arrive pas à dormir, je vais shooter. Même le matin, je vais shooter », a récemment révélé Aaron Gordon après son match face aux Suns.

Il ajoutait : « J’ai un terrain de basket dans mon salon. » Alors pourquoi s’en priver ? Pourquoi attendre de se rendre aux équipements des Nuggets pour commencer à bosser dans son coin ? Au regard de ses récentes performances au tir, c’est à se demander si le joueur de 29 ans n’est pas devenu insomniaque.

« Il n’est pas un mec comme les autres. Aaron fonctionne sur une longueur d’onde différente, mais il est fidèle à lui-même, ce que j’admire et respecte énormément. C’est une belle personne, il y consacre du temps. Que ce soit dans notre gymnase ou le sien, Aaron consacre beaucoup de temps à son tir », remarquait son coach Michael Malone.

Et ce travail paye. Shooteur peu référencé depuis ses débuts dans la ligue avec le Magic 2014, l’ailier-fort n’avait jamais terminé une saison au-dessus des 35% de réussite de loin. Cette saison, il explose carrément les compteurs avec 46% derrière l’arc, un bond de 17 points de pourcentage par rapport à l’an dernier !

Le meilleur shooteur des Nuggets

Aaron Gordon est encore plus impressionnant ces dernières semaines : 27 points face aux Suns à 7/10 de loin, 38 points face aux Warriors à 4/6 à 3-points, 26 points face aux Lakers à 5/9 derrière l’arc… Nikola Jokic ayant manqué les deux derniers matchs des Nuggets, son partenaire de raquette prend le relais.

Depuis le All-Star Game, il tourne à 21 points de moyenne et est le meilleur shooteur longue distance de sa formation avec 55% de réussite. Pourtant, certaines équipes n’ont visiblement pas mis à jour leurs données, comme les Lakers, qui l’invitaient encore à shooter. « Peu importe ! Qu’ils (me respectent) ou non, si j’ai un bon tir, je vais envoyer », prévenait l’intéressé.

« C’est quelque chose sur laquelle il travaille. On lui fait confiance. Il a très bien shooté toute l’année. Il a eu une année en dents de scie niveau santé. En ce qui concerne son tir à 3-points, il a été à plus de 40% toute l’année. Ce n’est pas quelque chose de surprenant pour nous. Si les équipes le laissent ouvert, on lui fait confiance à chaque fois », notait Christian Braun.

Parmi les équipes les moins prolifiques de la ligue en volume (12/32 par match), mais parmi les adroites (38%), les Nuggets auraient tort de s’en priver.

Aaron Gordon Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2014-15 ORL 47 17 44.7 27.1 72.1 1.0 2.6 3.6 0.7 1.8 0.4 0.8 0.5 5.2 2015-16 ORL 78 24 47.3 29.6 66.8 2.0 4.5 6.5 1.6 2.0 0.8 0.8 0.7 9.2 2016-17 ORL 80 29 45.4 28.8 71.9 1.4 3.6 5.1 1.9 2.1 0.8 1.1 0.5 12.7 2017-18 ORL 58 33 43.4 33.6 69.8 1.5 6.4 7.9 2.3 1.9 1.0 1.8 0.8 17.6 2018-19 ORL 78 34 44.9 34.9 73.1 1.7 5.7 7.4 3.7 2.2 0.7 2.1 0.7 16.0 2019-20 ORL 62 33 43.7 30.8 67.4 1.7 5.9 7.7 3.7 2.0 0.8 1.6 0.6 14.4 2020-21 * All Teams 50 28 46.3 33.5 65.1 1.5 4.1 5.7 3.2 1.8 0.7 1.9 0.7 12.4 2020-21 * DEN 25 26 50.0 26.6 70.5 1.5 3.2 4.7 2.2 1.6 0.7 1.2 0.6 10.2 2020-21 * ORL 25 29 43.7 37.5 62.9 1.6 5.1 6.6 4.2 2.0 0.6 2.7 0.8 14.6 2021-22 DEN 75 32 52.0 33.5 74.3 1.7 4.2 5.9 2.5 2.0 0.6 1.8 0.6 15.0 2022-23 DEN 68 30 56.4 34.7 60.8 2.4 4.1 6.6 3.0 1.9 0.8 1.4 0.8 16.3 2023-24 DEN 73 32 55.6 29.0 65.8 2.4 4.1 6.5 3.5 1.9 0.8 1.4 0.6 13.9 2024-25 DEN 40 27 52.1 45.7 81.1 1.6 3.2 4.8 3.0 1.5 0.5 1.3 0.2 13.8 Total 709 29 48.3 33.0 69.0 1.8 4.5 6.2 2.7 2.0 0.7 1.5 0.6 13.5

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.