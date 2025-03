Le 25 février 2025, Luka Doncic a officiellement ouvert un nouveau chapitre de sa carrière en disputant son premier match avec les Lakers de Los Angeles. L’histoire retiendra aussi que c’est lors de ce premier match qu’il a porté la Jordan Luka 4 pour la toute première fois.

Le meneur slovène avait alors dégainé ce coloris « Space Navigator » qu’on retrouve aujourd’hui avec la présentation des images officielles. Après avoir mis en lumière sa passion pour le sport automobile sur la Jordan Luka 3, le thème de cette nouvelle paire s’orienterait vers de nouveaux horizons, à moins que le motif circulaire parcourant l’empeigne et la semelle soit un clin d’œil à un circuit de course. On peut également compter sur Jordan Brand pour avoir concocté au meneur slovène une semelle digne de ce nom pour répondre à ses caractéristiques techniques, avec notamment une semelle intermédiaire en Cushlon pour le dynamisme et la réactivité.

Pour ce premier coloris, la Jordan Luka 4 allie une tige entre blanc, noir et vert fluo avec une semelle intermédiaire en gris clair tacheté de blanc. Des finitions en jaune et rose complètent le tout, pour faire ressortir le logo de Luka Doncic sur la languette ou encore le « Jumpman ».

Il y a désormais de grandes chances pour que ce coloris « Space Navigator » soit le premier de la gamme Jordan Luka 4, dont la sortie mondiale est attendue pour le 8 avril.

(Via NiceKicks)