Touché au dos, Tyronn Lue laisse son banc à Brian Shaw

La semaine passée, Tyronn Lue s’était amusé de sa situation en expliquant qu’il allait « jouer 48 minutes » face aux Hawks. Si le coach des Clippers plaisante, c’est parce qu’il venait de manquer trois matches. La faute à des douleurs au dos et à l’épaule.

« Le coaching staff a fait du très bon boulot. Brian Shaw a pris les commandes, avec le staff. Ils ont gagné deux rencontres sur trois quand je n’étais pas là et on avait besoin de ces matches. Voilà pourquoi on a un staff excellent : ils peuvent prendre le relai si nécessaire », disait Tyronn Lue avant la rencontre à Atlanta.

Les soucis physiques du champion NBA 2016 ne sont pas réglés puisque, après les rencontres face aux Hawks et aux Hornets, il n’était toujours pas sur le banc contre les Cavaliers. Le technicien a ainsi raté son quatrième match en dix jours. Et mardi soir, pour des « raisons personnelles », Jeff Van Gundy était lui aussi absent.

Pendant combien de temps Tyronn Lue va-t-il rester à l’infirmerie ? « On ne sait pas encore. On a des nouvelles au quotidien, mais ses douleurs au dos sont revenues », répond Brian Shaw. « Ça allait mieux le dernier match, il était sur le banc avec du chaud sur son épaule. »

En attendant, l’ancien joueur, assistant chevronné mais aussi éphémère coach des Nuggets entre 2013 et 2015, assure l’intérim avec les autres assistants, comme Dahntay Jones et Brendan O’Connor, et sait que Tyronn Lue n’est pas loin, en communiquant avec lui, par messages et à distance, avant les matches ou pendant les temps-morts.