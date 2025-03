Norman Powell de retour pour les Clippers au meilleur des moments

Blessé à l’ischio-jambier depuis un mois, Norman Powell avait tenté un retour, il y a deux semaines, face aux Lakers. Il avait aussitôt rechuter et c’est donc ce dimanche, dans la très large victoire des Clippers face aux Hornets, que meilleur marqueur de l’équipe californienne a effectué son véritable retour.

Une reprise discrète, avec 7 points à 3/13 en 22 minutes. Malgré cette performance compliquée, Tyronn Lue assure que ce n’est qu’une question de temps avant que Norman Powell ne revienne à son meilleur niveau.

« Il est très dur avec lui-même. C’est compliqué de revenir de blessure, surtout quand vous manquez presque un mois de compétition. Tout ira bien, une fois qu’il sera de nouveau en rythme et que le jeu aura ralenti pour lui. «

Soulager James Harden et Kawhi Leonard

Pendant l’absence de leur arrière, les Clippers ont su rester à flot malgré une chute hors du Top 6 de la conférence ouest. Cependant, les Angelinos sont toujours dans la course et ne comptent qu’un match et demi de retard sur les Warriors, actuellement classés 6e. Tout reste donc possible dans cet intense sprint final à l’Ouest.

Avec le retour de Norman Powell, Los Angeles espère pouvoir soulager Kawhi Leonard et James Harden, ce dernier étant pourtant en forme depuis le début du mois de mars (27.2 points et 9.8 passes décisives de moyenne) mais qui va devoir être à son meilleur niveau si les Clippers veulent espérer jouer les trouble-fêtes au printemps.

« Norman [Powell] joue vite, avec beaucoup de mouvements » confie son coéquipier, Ivica Zubac. « Il va aussi sur la ligne des lancers francs. Il apporte tout ce qu’il nous a manqué durant ces derniers mois. Il a été important pour nous toute la saison et il le sera encore pour la fin de l’année. »

De quoi éviter le play-in, même si les Warriors et les Wolves ont également très en forme ces derniers temps ?

Norman Powell Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2015-16 TOR 49 15 42.4 40.4 81.1 0.3 1.9 2.3 1.0 1.2 0.6 0.7 0.2 5.6 2016-17 TOR 76 18 44.9 32.4 79.2 0.3 1.9 2.2 1.1 1.7 0.7 0.9 0.2 8.4 2017-18 TOR 70 15 40.1 28.5 82.1 0.2 1.5 1.7 1.3 1.6 0.5 0.9 0.2 5.5 2018-19 TOR 60 19 48.3 40.0 82.7 0.3 2.0 2.3 1.5 1.6 0.7 1.1 0.2 8.6 2019-20 TOR 52 28 49.5 39.9 84.3 0.5 3.2 3.7 1.8 2.1 1.2 1.5 0.4 16.0 2020-21 * All Teams 69 32 47.7 41.1 87.1 0.6 2.5 3.1 1.9 2.3 1.2 1.7 0.3 18.6 2020-21 * TOR 42 30 49.8 43.9 86.5 0.5 2.5 3.0 1.8 2.3 1.1 1.8 0.2 19.6 2020-21 * POR 27 34 44.3 36.1 88.0 0.9 2.4 3.3 1.9 2.3 1.3 1.6 0.4 17.0 2021-22 * All Teams 45 32 46.1 41.9 81.1 0.4 2.8 3.2 2.1 2.4 0.9 1.5 0.5 19.0 2021-22 * POR 40 33 45.6 40.6 80.3 0.4 2.9 3.3 2.0 2.3 1.0 1.6 0.4 18.6 2021-22 * LAC 5 25 50.8 54.2 85.7 0.6 2.2 2.8 2.8 2.8 0.4 1.4 0.8 21.4 2022-23 LAC 60 26 47.9 39.7 81.2 0.4 2.5 2.9 1.8 2.1 0.8 1.7 0.3 17.0 2023-24 LAC 76 26 48.6 43.5 83.1 0.2 2.4 2.6 1.1 1.8 0.6 0.9 0.3 13.9 2024-25 LAC 47 33 49.0 42.2 82.1 0.4 3.1 3.4 2.1 1.8 1.3 2.0 0.2 23.4 Total 604 24 47.1 39.8 82.7 0.4 2.3 2.7 1.5 1.8 0.8 1.3 0.3 13.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.