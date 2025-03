Décès de « Slick » Watts, le célèbre homme aux bandeaux des Sonics

Une ancienne légende des Sonics s’en va. Parmi les favoris des fans de l’ancienne franchise basée à Seattle, Donald « Slick » Watts est décédé à l’âge de 73 ans après avoir bataillé plusieurs années contre la maladie. L’annonce a été faite par son fils, Donald, sur les réseaux.

« Tu as tant fait pour beaucoup d’entre nous. Ce fut un honneur de t’appeler ‘papa’ », a-t-il écrit en postant une photo d’eux à l’hôpital. Son père était en mauvaise santé depuis un accident vasculaire cérébral survenu en 2021.

Slick Watts avait été engagé par l’entraîneur Bill Russell pour jouer avec les Sonics en 1973 en tant que rookie non-drafté. Il est resté moins de cinq ans à Seattle. Mais il est devenu un personnage incontournable, connu pour son large sourire, son crâne chauve et ses bandeaux portés de travers. Un accessoire qu’il a largement contribué à populariser.

Dans le jeu, il s’est surtout fait connaître pour sa saison 1975-76, à l’issue de laquelle il avait terminé meilleur passeur et intercepteur de la ligue. Le meneur de jeu avait bouclé cette année-là avec 13 points, 8 passes et plus de 3 interceptions par rencontre.

Il a ensuite joué pour le New Orleans Jazz et les Rockets, mais il avait élu domicile à Seattle après sa carrière et assistait fréquemment aux événements des Sonics, ainsi qu’aux matchs du Seattle Storm. L’équipe de WNBA a rendu hommage à cette « icône des Sonics » et « membre bien-aimé de la communauté de Seattle ».

We are saddened by the passing of Sonics icon Slick Watts. Slick was a champion for the Storm and a beloved member of the Seattle community.

Our thoughts and condolences are with his family and loved ones at this time. pic.twitter.com/UbNW6cJjo9

— Seattle Storm (@seattlestorm) March 15, 2025