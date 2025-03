Brian Keefe a adoré l’agressivité d’Alex Sarr, auteur de son meilleur match en NBA face à Nikola Jokic

Jordan Poole a offert la victoire aux Wizards lors de ce match serré face à Denver, mais on n’oubliera pas la très belle performance d’Alex Sarr. Le Français a été auteur de 34 points, 6 rebonds et 5 passes à 12/28 au tir, dont 5/9 de loin, et c’est lui qui a maintenu les siens dans la partie alors qu’ils ont été menés assez rapidement de 16 points.

Une rencontre réussie que Brian Keefe a commentée en conférence de presse d’après-match.

« Il a été agressif, ses coéquipiers ont réussi à le trouver, il a réussi des gros tirs dans les derniers instants. »

Cette agressivité a été le moteur d’Alex Sarr tout au long de ce duel face à Nikola Jokic. Si le Français n’a pas pu empêcher le Serbe d’inscrire 40 points, il a fait preuve de répondant de la première à la dernière minute, à l’image de ses 24 unités en première période, un record pour un rookie depuis Luka Doncic.

« Il a attaqué le cercle, il a trouvé des shoots ouverts en début de match », poursuit Brian Keefe. « Cela nous a bien aidés. J’ai beaucoup aimé son agressivité en général. Il a joué dur. »

Un collectif qui progresse

Les Wizards traversent encore une saison compliquée avec seulement 15 victoires pour 51 défaites, mais cela n’empêche toutefois pas ce groupe de montrer des progrès, comme le constate Brian Keefe.

« Nous ne sommes pas encore la meilleure équipe sur le plan physique. Donc on doit travailler collectivement et c’était un super effort de la part de tout le monde, surtout en deuxième période. »

Si ce succès face au MVP en titre est l’une des plus belles victoires de la saison de Washington, l’entraîneur sait qu’il y a encore beaucoup de chemin à faire avec ce groupe. Place maintenant à la fin de saison pour permettre à Jordan Poole et sa bande de continuer à progresser pour démarrer la saison prochaine sous de meilleurs auspices.