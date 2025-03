Le MVP de la nuit | Encore un match de patron pour Shai Gilgeous-Alexander

Match après match, Shai Gilgeous-Alexander continue de nourrir sa candidature pour le trophée de MVP. Cette nuit, à Detroit, et alors que le Thunder devait faire sans Jalen Williams et Chet Holmgren, il a encore réalisé un match de patron, avec 48 points à 17/26 au tir dont 4/6 de loin, 6 passes, 4 rebonds et 3 interceptions !

Surtout, alors que les Pistons ne lâchaient pas, malgré l’expulsion de Cade Cunningham, c’est lui qui a fait la différence avec trois actions consécutives de grande classe à l’approche des deux dernières minutes.

En mode serpent, il a ainsi zigzagué et enrhumé ses défenseurs pour trouver des tirs ouverts, à mi-distance et sous le cercle. Avant de profiter de la prise à deux pour servir Cason Wallace derrière la ligne à 3-points…

« Avec le coach, on a eu une discussion récemment et avec tous les schémas défensifs adverses, il me rappelle toujours qu’il faut que je laisse le jeu me dicter quoi faire. Ça me garde dans le droit chemin » explique-t-il. « S’ils sont en défense individuelle et qu’ils me défient dans les espaces, alors je vais y aller. Mais s’ils jouent le surnombre ou qu’ils me prennent à deux, il faut laisser le jeu dicter les choses. Lors des deux derniers matchs, c’est ce que j’ai fait. Ça va permettre de me garder en rythme, ainsi que l’équipe. J’imagine que je dois remercier le coach… »

Et inversement, alors qu’Oklahoma City (55 victoires – 12 défaites) tient toujours le rythme des Cavaliers (56-10).

Shai Gilgeous-Alexander Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 LAC 82 27 47.6 36.7 80.0 0.7 2.1 2.8 3.3 2.1 1.2 1.7 0.5 10.8 2019-20 OKC 70 35 47.1 34.7 80.7 0.7 5.2 5.9 3.3 1.7 1.1 1.9 0.7 19.0 2020-21 OKC 35 34 50.8 41.8 80.8 0.5 4.2 4.7 5.9 2.0 0.8 3.0 0.7 23.7 2021-22 OKC 56 35 45.3 30.0 81.0 0.7 4.3 5.0 5.9 2.5 1.3 2.8 0.8 24.5 2022-23 OKC 68 36 51.0 34.5 90.5 0.9 4.0 4.8 5.5 2.8 1.6 2.8 1.0 31.4 2023-24 OKC 75 34 53.5 35.3 87.4 0.9 4.7 5.5 6.2 2.5 2.0 2.2 0.9 30.1 2024-25 OKC 64 34 52.5 37.1 90.0 0.9 4.2 5.1 6.2 2.3 1.8 2.6 1.0 32.8 Total 450 33 50.1 35.4 86.1 0.8 4.0 4.8 5.1 2.3 1.4 2.3 0.8 24.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.