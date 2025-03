Record en carrière pour la fusée Tari Eason

Il ne lui a fallu que quelques minutes de jeu pour commencer ses envolées. Avec un contre autoritaire sur une pénétration de Dante Exum, puis un dunk féroce en transition après avoir été servi en « trailer ». Comme souvent, Tari Eason a passé une bonne partie de sa soirée dans les airs face aux Mavs.

Et dans la raquette adverse donc, où ses coéquipiers et lui ont inscrit un total de 68 points (contre 58 encaissés). À l’arrivée, une performance majuscule pour l’énergique intérieur local : son nouveau record en carrière à 30 points (11/15 aux tirs dont 2/2 de loin), 8 rebonds et 2 contres en 31 minutes, avec +37 au score lorsqu’il était en jeu.

Après la rencontre, Ime Udoka son coach met en avant la grande efficacité dont il a fait preuve. « Il continue à se développer comme joueur. J’ai aussi aimé quand un joueur adverse commençait à chauffer, on a pu le mettre dessus et il a pu en ralentir. Il a joué son jeu des deux côtés du terrain », décrit son coach.

De l’intensité en permanence

Fait notable, il s’agissait de la première soirée d’un « back-to-back » pour son équipe. La nuit prochaine, les Texans accueillent les Bulls. Or, depuis son retour de blessure, la prudence est de mise par rapport à une jambe meurtrie : depuis la mi-janvier il n’a disputé aucune de ces doubles rencontres.

Son coach assure que cette situation ne le gêne pas plus que cela. « C’est ce qu’il fait tous les soirs peu importe qu’il y ait eu deux jours de repos. Son effort et son intensité sont toujours là. Mais oui, on aimerait avoir plus recours à lui », convient Udoka.

En mars, son joueur tourne à 16 points de moyenne (52% aux tirs dont 38% de loin), près de 7 rebonds, 2 passes, 1 interception et 1 contre. Et sur l’ensemble de la saison, il tourne à 12 points, sa meilleure moyenne en carrière. « C’est tout ce qu’il y a à faire, retrouver mon rythme, mes jambes », résume le joueur de 23 ans, qui alterne entre le statut de titulaire et remplaçant.

Avec lui, les Rockets gagnent en profondeur sur les postes 3 et 4 pour une équipe des Rockets qui viennent de remonter à la 3e place à l’Ouest avec cinq victoires de suite. « Les meilleures équipes jouent leur meilleur basket dans la dernière ligne droite. C’est tout ce que nous allons continuer à faire », prévient Tari Eason.

Tari Eason Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2022-23 HOU 82 22 44.8 34.3 75.2 2.4 3.7 6.0 1.1 2.3 1.2 1.2 0.6 9.3 2023-24 HOU 22 22 46.6 36.0 63.6 2.1 4.9 7.0 1.2 2.3 1.4 0.9 0.9 9.8 2024-25 HOU 45 25 48.9 35.4 77.0 2.2 4.1 6.3 1.4 2.4 1.8 1.1 0.9 12.2 Total 149 23 46.5 35.0 74.3 2.3 4.0 6.3 1.2 2.3 1.4 1.1 0.7 10.2

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.