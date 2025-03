La Nike Book 1 continue de rendre hommage au passé et aux paysages américains avec ce coloris « Mowabb » récemment porté par Devin Booker et déjà disponible sur le marché français !

Le coloris reprend en effet les couleurs de la Nike ACG Air Mowabb Twine. À l’origine, la gamme « AGC » (pour « All Conditions Gear ») a été conçue pour tout type d’activité « outdoor », comme la randonné ou encore escalade. Ce coloris « Mowabb », qui remonte pour la première fois à 1991, est quant a lui inspiré de la ville de Moab dans l’Utah et met en lumière ses paysages singuliers.

On retrouve ici un coloris entre marron, orange avec une touche de bleu turquoise sur le col, la languette et la semelle, et des finitions en noir comme sur le « Swoosh » sur l’empeigne ou la base du talon.

La Nike Book 1 « Mowabb » est disponible sur Basket4Ballers au prix de 150 euros.