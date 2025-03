Greg Oden veut aider les jeunes joueurs NBA à ne pas faire les mêmes erreurs que lui

En NBA, rien n’est acquis et Greg Oden en sait quelque chose. Choisi à la première position de la Draft 2007, jamais le pivot n’a pu répondre aux attentes à cause de ses blessures à répétition. Plus de 15 ans après cette carrière malheureuse, le géant souhaite se servir de son expérience pour aider les jeunes joueurs victimes des aléas de la vie de sportifs de haut niveau, comme il a pu le confier au Boston Globe.

« Je veux aider les jeunes à prendre tout cet argent et être meilleurs quand ils seront à la retraite afin qu’ils puissent voir la vie différemment, sans être influencés par ce que les réseaux sociaux, les médias, leurs amis ou leur famille peuvent dire » explique l’ancien intérieur de Portland. « Se regarder, être heureux de pouvoir vivre en espérant garder tout l’argent gagné quand on est jeune ».

Greg Oden veut utiliser son expérience

Aujourd’hui conseiller sportif à l’Edyoucore Sports & Entertainment, il distille des conseils financiers à des jeunes prospects. S’il est loin de la lumière, Greg Oden a trouvé sa voie dans le basket à sa manière. Désormais âgé de 37 ans, l’ancien partenaire de Nicolas Batum était attendu comme un pivot du futur, mais ce n’est jamais arrivé, avec seulement 105 matchs au compteur avant de raccrocher les baskets.

Si Greg Oden souhaite s’orienter vers ce rôle de conseiller, c’est pour éviter que les jeunes joueurs fassent les mêmes erreurs que lui. L’ancien Blazer le confesse, ses blessures ne sont pas uniquement liées à la malchance et il sait qu’il n’a pas eu une bonne éthique de travail.

« N’écoute pas les attentes et fais tes preuves par toi-même », a déclaré le géant lorsqu’on lui a demandé quels conseils il donnerait à un Greg Oden âgé de 19 ans « Si c’est ce que tu veux, fais tous les efforts qu’il faut. Regarde tout ce que Bill Russell a fait pour y arriver. À 19 ans, je ne pensais pas comme ça, j’essayais de profiter de la lumière, de comprendre ce qui allait arriver ensuite et de gérer cette blessure qui gâchait tout ».

Cloué au lit tous les deux mois…

Dès son jeune âge, il avait justement été comparé à Bill Russell et voulant faire taire les critiques, il avait fait le choix de jouer blessé plutôt que de prendre du repos. Par ailleurs, il préférait les jeux vidéo à la musculation, et ça ne permet pas à un sportif de haut niveau de rester au top très longtemps…

Quand Greg Oden jette un œil à ses camarades de la Draft 2007, il constate que Kevin Durant est devenu l’un des meilleurs joueurs de l’histoire et qu’il reste l’un des meilleurs attaquants actuels.

Maintenant que les années ont passé, Greg Oden souhaite partager son expérience avec la jeunesse. Montrer à la jeune génération qu’il est possible de passer outre les blessures et de se reconstruire autrement, en tentant d’éviter qu’un jeune de 19 ans ne soit cloué au lit toutes les huit semaines sans pouvoir marcher, comme ce fut son cas.

Greg Oden Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2008-09 POR 61 22 56.4 0.0 63.7 2.8 4.2 7.0 0.5 3.9 0.4 1.4 1.1 8.9 2009-10 POR 21 24 60.5 0.0 76.6 3.1 5.4 8.5 0.9 4.0 0.4 1.9 2.3 11.1 2013-14 MIA 23 9 55.1 0.0 56.5 1.0 1.4 2.4 0.0 2.3 0.3 0.5 0.6 2.9 Total 105 19 57.4 0.0 65.8 2.4 3.8 6.3 0.5 3.6 0.4 1.3 1.2 8.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.