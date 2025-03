Rudy Gobert retrouve les Wolves pour leur meilleur match offensif de la saison

« Vous croyez que c’est une coïncidence ? » s’amuse Rudy Gobert. Gêné par des douleurs au niveau du dos et absent lors des dix derniers matchs de son équipe, le pivot français a retrouvé ses coéquipiers face aux Spurs, à l’occasion de la meilleure performance offensive des Wolves cette saison : 141 points inscrits à 53/95 au tir dont 21/42 de loin, 38 passes décisives et une belle circulation de balle tout au long de la rencontre…

« Du point de vue esthétique, c’est notre meilleur match offensif » confirme Chris Finch. « La balle bougeait. Je trouve que Ant (Edwards) et Julius (Randle) ont donné le ton d’entrée au niveau du mouvement du ballon. Tout le monde a touché le cuir. Et tout le monde réalisait les bonnes actions ».

Plus sérieusement, Rudy Gobert (16 points, 8 rebonds) assurait en tout cas que « c’était agréable et sympa » de jouer ainsi. « Quand la balle bouge ainsi, quand l’état d’esprit est bon, c’est super. »

Prendre son temps pour soigner le problème

Chris Finch était d’ailleurs très satisfait du retour de son pivot, qui a bien respecté son positionnement offensif, et s’est montré patient. « C’était simplement l’alchimie, le rythme, le tempo » apprécie Julius Randle. « Tout le monde y adhère et ça simplifie tout pour tout le monde. Collectivement, on ne s’est jamais senti aussi bien. »

Jouer des Spurs désormais en roue libre aide aussi, la série de victoires des Wolves ayant eu lieu face à des adversaires en difficulté ou déjà en vacances (Suns, Sixers, Hornets, Heat, Spurs). Le prochain duel, face aux Nuggets, pourrait servir de révélateur, alors que Rudy Gobert explique pourquoi il a pris son temps pour revenir.

« J’essaie toujours de travailler à la base du problème, pour que ça ne se reproduise pas. Jouer avec la douleur, ça fait partie du jeu. Mais il y a des douleurs qui vous empêchent de bouger, et qui peuvent s’aggraver. Actuellement, je me sens très solide, très équilibré » conclut-il sur ses récentes douleurs au dos.

Rudy Gobert Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2013-14 UTH 45 10 48.6 0.0 49.2 1.1 2.3 3.4 0.2 1.3 0.2 0.7 0.9 2.3 2014-15 UTH 82 26 60.4 0.0 62.3 3.2 6.2 9.5 1.3 2.1 0.8 1.4 2.3 8.4 2015-16 UTH 61 32 55.9 0.0 56.9 3.4 7.5 11.0 1.5 2.7 0.7 1.9 2.2 9.1 2016-17 UTH 81 34 66.1 0.0 65.3 3.9 8.9 12.8 1.2 3.0 0.6 1.8 2.6 14.0 2017-18 UTH 56 32 62.2 0.0 68.2 2.9 7.8 10.7 1.4 2.7 0.8 1.9 2.3 13.5 2018-19 UTH 81 32 66.9 0.0 63.6 3.8 9.0 12.9 2.0 2.9 0.8 1.6 2.3 15.9 2019-20 UTH 68 34 69.3 0.0 63.0 3.4 10.1 13.5 1.5 3.2 0.8 1.9 2.0 15.1 2020-21 UTH 71 31 67.5 0.0 62.3 3.4 10.1 13.5 1.3 2.3 0.6 1.7 2.7 14.3 2021-22 UTH 66 32 71.3 0.0 69.0 3.7 11.0 14.7 1.1 2.7 0.7 1.8 2.1 15.6 2022-23 MIN 70 31 65.9 0.0 64.4 3.3 8.3 11.6 1.2 3.0 0.8 1.7 1.4 13.4 2023-24 MIN 76 34 66.1 0.0 63.8 3.8 9.2 12.9 1.3 3.1 0.7 1.6 2.1 14.0 2024-25 MIN 55 33 65.3 0.0 68.0 3.5 6.9 10.4 1.8 2.4 0.7 1.4 1.5 11.0 Total 812 31 65.5 0.0 64.1 3.4 8.3 11.7 1.4 2.7 0.7 1.6 2.1 12.6

