Xero Shoes, un nouvel équipementier débarque en NBA

Le couple américain Steven Sashen et Lena Phoenix a créé sa propre marque de chaussures et s’apprête à faire le grand saut à la fin du mois, en proposant un modèle destiné à fouler les parquets NBA. La marque « Xero Shoes » était jusque-là connue pour la conception de chaussures minimalistes et adaptées à la pratique de la course à pied.

Avec la Xero X1, c’est une nouvelle ère qui débute puisque l’équipementier va se lancer dans les chaussures dédiées à la pratique du basket !

L’arrivée sur ce marché très concurrentiel est toujours un petit événement. Pour essayer de se faire une place, « Xero » a fait appel à Isaiah Stewart et Aaron Holiday en NBA, ainsi qu’une joueuse WNBA : Temi Fagbenle.

Isaiah Stewart sous le charme

« J’ai l’impression de beaucoup y gagner en passant d’une chaussure de basket standard aux X1 », a déclaré Isaiah Stewart, qui a signé un contrat de sponsoring avec la marque. « Je me sens bien ancré au sol. Je joue avec beaucoup de force et de puissance et les Xero X1 me permettent de faire fonctionner le corps humain comme il le devrait ».

L’intérieur des Pistons a expliqué avoir commencé par porter le modèle à l’entraînement, et que les sensations étaient tellement bonnes qu’il s’est décidé à franchir le pas en match. Ses spécificités sont bien sûr sa légèreté, sa base élargie à l’avant du pied afin de créer un « équilibre naturel » d’après John Wadley, vice-président chargé du développement des produits Xero, et la structure de sa semelle, uniquement dotée d’un revêtement extérieur.

Les premiers pas d’Aaron Holiday et Isaiah Stewart avec cette X1 seront bien sûr suivis de près. Sa sortie officielle pour le grand public est prévue pour le 26 mars, au prix de 160 dollars pour la version basse et 170 pour la X1 mid.