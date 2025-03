Programme de la soirée | À 18h00, le Thunder reçoit les Nuggets !

Les Américains ont changé d’heure, et on a droit à un « double header » dès 18h00 ! Sur beIN Sports 2, le Thunder reçoit les Nuggets avec un affrontement peut-être décisif dans le course au MVP, puis on zappe sur beIN Sports 1 pour la rencontre Mavericks – Suns importante dans la course au « play-in ».

Plus tard dans la soirée, les Bucks reçoivent les Cavaliers pour une affiche qui sent aussi bon les playoffs.

Programme complet

18h00 | OKC – Denver (beIN Sports 2)

20h30 | Dallas – Phoenix (beIN Sports 1)

00h00 | New Orleans – Memphis

00h30 | Philadelphie – Utah

01h00 | Milwaukee – Cleveland

01h00 | Minnesota – San Antonio

02h00 | Portland – Detroit

02h30 | LA Clippers – Sacramento