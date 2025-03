Lonnie Walker IV joue chaque match « comme si c’était le dernier »

Avec 12 défaites sur les 13 derniers matches, Philadelphie s’enfonce petit à petit et se dirige vers une saison terminée mi-avril, sans playoffs ni « play-in ». La déception sera énorme et les dernières semaines s’annoncent très longues. Pas pour tout le monde néanmoins, car Lonnie Walker IV, lui, a des choses à prouver et veut en profiter.

Pour rappel, il avait été coupé par les Celtics avant le début de cet exercice 2024/25, avant de rejoindre la Lituanie et le Zalgiris Kaunas. Finalement, après le All-Star Game, les Sixers l’appellent et comme la NBA restait sa priorité, il fonce et retraverse l’Atlantique.

Il est sorti de son cocon en Lituanie

Et il vient de signer son meilleur match depuis son retour, avec 17 points contre… Boston. « Cela fait du bien de faire enfin un bon match. C’est vraiment mon premier vrai bon match, en matière de rythme. Je retrouve mes jambes et, peu importe l’adversaire, faire un bon match contre une très bonne équipe, c’est toujours agréable », commentait-il.

La boucle n’est pas bouclée, mais c’est un symbole notable pour celui qui a vécu une saison un peu particulière, entre déception, voyage vers l’Europe et retour en NBA. Une sacrée expérience pour le joueur de 26 ans.

« Quand on est un joueur NBA, qu’on est entouré de sa famille et ses amis, beaucoup de gens s’écrasent un peu et ont tendance à vous dire ce que vous avez envie d’entendre, au lieu de ce qu’il faut entendre. Quand on est à l’étranger, on est isolé, on est responsable de soi-même. Il faut être régulier, jour après jour », compare-t-il après avoir disputé 33 matches en Lituanie. « Je suis vraiment heureux d’avoir traversé ça car maintenant, j’ai mon propre chemin au niveau de ma progression et de la compréhension de ce que je peux faire pour atteindre mes objectifs. »

Faire ses preuves pour rester à Philadelphie

Après sept matches sous les couleurs des Sixers, Lonnie Walker IV tourne à 6.6 points de moyenne en 18 minutes mais, plus important, il monte en puissance avec 12 unités par match sur les trois dernières rencontres, avec un joli 43% de réussite à 3-pts. « Pour lui et vu les chiffres, il n’a pas été bon, mais je trouve qu’il commence à bien s’en sortir », juge Nick Nurse.

Ce match contre Boston le prouve. « J’avais l’intention de montrer qui je suis et ce que je sais faire. Je sais que je peux shooter et marquer. J’ai vite mis mes shoots et ça m’a un peu mis dans le rythme. J’avais de la confiance et de l’agressivité », insiste-t-il sur sa sortie face aux Celtics.

Avec un objectif clair et net pour lui : « Continuer de prouver que j’ai ma place ici« . « Chaque match, je dois jouer comme si c’était le dernier. Ma deuxième année de contrat n’est pas garantie », rappelle-t-il, sa saison prochaine étant une « team option » activable par la franchise de Pennsylvanie. « Je comprends que, dans ce moment temporaire, je me bats encore pour avoir une maison. Je dois continuer à me battre. »

Lonnie Walker Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2018-19 SAN 17 7 34.8 38.5 80.0 0.0 1.0 1.0 0.5 0.4 0.4 0.2 0.2 2.6 2019-20 SAN 61 16 42.6 40.6 72.1 0.4 1.9 2.3 1.1 1.3 0.5 0.7 0.2 6.4 2020-21 SAN 60 25 42.0 35.5 81.4 0.2 2.4 2.6 1.7 1.7 0.5 1.1 0.2 11.2 2021-22 SAN 70 23 40.7 31.4 78.4 0.3 2.3 2.6 2.2 1.4 0.6 1.0 0.3 12.1 2022-23 LAL 56 23 44.8 36.5 85.8 0.2 1.7 1.9 1.1 1.3 0.5 0.8 0.3 11.7 2023-24 BRK 58 17 42.3 38.4 76.3 0.2 2.0 2.2 1.3 1.2 0.6 0.9 0.3 9.7 2024-25 PHL 7 18 33.3 33.3 100.0 0.3 2.0 2.3 1.3 0.9 0.4 1.0 0.4 6.6 Total 329 20 42.0 35.6 79.6 0.3 2.0 2.3 1.4 1.3 0.5 0.9 0.3 9.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.