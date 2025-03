Jakob Poeltl imagine des jours meilleurs avec les Raptors

6 victoires – 40 défaites. Soit le bilan, assez impressionnant, des Raptors lorsqu’ils évoluent sans Jakob Poeltl depuis son retour au Canada, en février 2023, après son passage aux Spurs. Voilà qui peut témoigner de l’influence du pivot de 29 ans dans le jeu des Raptors.

Avec 14 points et 10 rebonds de moyenne, l’Autrichien signe la meilleure production en carrière. Le joueur drafté par les Raptors en 2016 (9e choix) est une valeur sûre au sein d’un effectif qui a encore bougé à la « trade deadline ». Alors que les Canadiens ont repoussé les offres de clubs voulant s’offrir le pivot, ils ont mis la main sur Brandon Ingram, contre Bruce Brown et Kelly Olynyk.

Un transfert apprécié par Jakob Poeltl selon lequel il « s’inscrit dans la continuité de ce dont ils parlent depuis un an, un an et demi, à savoir : ‘Non, on ne veut pas ‘tanker’ et passer par la Draft’. Ils voulaient retrouver rapidement le chemin de la victoire. Clairement. Oui, il faut essayer de construire une nouvelle équipe. Il faut s’appuyer sur des jeunes et passer par des moments plus difficiles, mais ils ont toujours fait savoir qu’ils voulaient être agressifs, en faisant ce genre de choses. »

Parmi les joueurs les plus expérimentés de l’équipe, il semble donc « rassuré » par rapport aux intentions de l’équipe qui n’a plus accédé aux playoffs depuis 2022. Avec 20 victoires et 42 défaites cette saison, pour une 13e place, les Raptors n’ont pas tout à fait abandonné la course au « play-in », mais les Bulls ont encore quatre victoires d’avance sur eux. Toronto a donc encore du chemin à faire.

Quelle suite contractuelle ?

« On veut clairement gagner des matchs, c’est inéluctable. Je veux gagner des matches maintenant, et il est parfois frustrant de perdre lorsque l’on est en plein processus d’apprentissage. Mais je pense que je suis l’un de ces gars (sur lequel s’appuyer). Je peux avoir une vue d’ensemble. Je peux comprendre le processus, j’y ai adhéré, donc je sais à quoi m’attendre, et je m’en accommode », assure le vétéran.

Pour gagner plus et vu sa cote actuelle, le pivot, qui n’a plus connu les phases finales depuis 2019, pourrait être tenté d’aller voir ailleurs. L’an prochain, il touchera à nouveau 19.5 millions de dollars, avant une dernière année de contrat en option. Mais il dit n’avoir pas encore commencé à situation contractuelle.

« Ces conversations commenceront à la fin de la saison, et je suppose qu’elles auront lieu assez rapidement. Je n’ai encore eu aucune conversation. Je me suis engagé dans ce processus et j’ai déjà traversé les moments difficiles. C’est ma maison pour l’instant et j’espère qu’il en sera de même à l’avenir », se projette-t-il.

Jakob Poeltl Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 TOR 54 12 58.3 0.0 54.4 1.4 1.6 3.1 0.2 2.1 0.3 0.5 0.4 3.1 2017-18 TOR 82 19 65.9 50.0 59.4 2.0 2.8 4.8 0.7 2.6 0.5 1.0 1.2 6.9 2018-19 SAN 77 17 64.5 0.0 53.3 2.3 3.0 5.3 1.2 1.6 0.4 0.6 0.9 5.5 2019-20 SAN 66 18 62.4 0.0 46.5 2.0 3.7 5.7 1.8 1.9 0.6 0.8 1.4 5.6 2020-21 SAN 69 27 61.6 0.0 50.8 3.2 4.8 7.9 1.9 2.5 0.7 1.2 1.8 8.6 2021-22 SAN 68 29 61.8 100.0 49.5 3.9 5.5 9.3 2.8 3.1 0.7 1.6 1.7 13.5 2022-23 * All Teams 72 27 62.9 0.0 59.2 3.3 5.8 9.1 2.7 2.7 0.9 1.7 1.2 12.5 2022-23 * SAN 46 26 61.6 0.0 60.5 3.3 5.7 9.0 3.1 2.6 0.8 2.1 1.1 12.1 2022-23 * TOR 26 27 65.2 0.0 56.9 3.2 5.9 9.1 2.2 3.0 1.2 1.1 1.3 13.1 2023-24 TOR 50 26 65.6 0.0 55.1 2.9 5.7 8.6 2.5 3.0 0.7 1.5 1.5 11.1 2024-25 TOR 49 30 61.2 0.0 67.2 3.4 6.4 9.8 2.8 3.3 1.2 1.9 1.2 14.1 Total 587 22 62.9 33.3 55.4 2.7 4.3 7.0 1.8 2.5 0.6 1.2 1.3 8.8

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.