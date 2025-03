Nike avait déjà fait allusion à l’année 2024 de rêve de Sabrina Ionescu avec un coloris jaune « Trust The Game » de la Sabrina 2. Cette fois, la marque à la virgule met carrément les pieds dans le plat avec une version « Stronger Than Gold » pour rappeler le doublé réussi par la shooteuse cet été avec la médaille d’or ramenée des Jeux Olympiques de Paris avec Team USA puis le premier titre WNBA décrochée par sa franchise du New York Liberty.

On retrouve une tige alliant beige, marron et blanc nacré, mais ce sont surtout les finitions couleur or qui attirent l’attention, comme sur le « Swoosh » présent sur l’empeigne, le logo « S » de la joueuse sur la languette ou encore au niveau de la semelle extérieure.

La paire a également été mise en valeur durant la campagne « So Win » de Nike où la joueuse fait la promotion de la pratique du sport chez les femmes. La Sabrina 2 « Stronger Than Gold » est désormais disponible sur Basket4ballers au prix de 140 euros.