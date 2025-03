Les Cavaliers regrettent de jouer avec le feu en début de match

Tout va bien pour les Cavaliers, qui viennent de signer une 11e victoire de suite contre les Bulls. Ils ont attendu le dernier quart-temps pour faire la différence, ce qui peut être observé de deux manières. Positive : l’équipe de Cleveland est tellement sûre de ses forces qu’elle peut frapper au moment où elle le désire, il suffit d’appuyer sur le bouton. Négative : pendant trois quart-temps, elle n’a pas évolué à son meilleur niveau.

Comme c’est la troisième fois de suite, après les succès contre Boston et Portland, c’est la deuxième vision qui est privilégiée par Kenny Atkinson et ses troupes.

« On doit faire attention », prévient le coach. « La ligue est très dure. On a fait un excellent dernier quart-temps mais pendant les trois précédents, on était des somnambules. Si on joue avec le feu… Pour l’équipe qui a le meilleur bilan de la ligue, ce n’est pas notre identité. »

Les Cavaliers ont compté jusqu’à 15 points de retard en deuxième quart-temps avant de revenir et de passer un 43-23 dans le dernier acte, dont 32 unités marquées dans les sept dernières minutes de la rencontre.

Éviter d’être un diesel

« Inacceptable », s’indigne Donovan Mitchell face à ces démarrages un peu lents. « On doit arrêter ça. On a une équipe talentueuse et on gagne ces matches mais, à un moment ou un autre, ça va finir par nous tomber dessus. On doit être plus tranchant, on doit donner le ton. Ce sont des choses qui ne peuvent pas arriver. »

Si les victoires indiquent que les leaders de la ligue ont de la marge sur la concurrence, ils sont conscients qu’il ne faut pas tomber dans la facilité car si on jette la pièce en l’air, elle ne va pas toujours retomber du bon côté.

« On en a parlé après le match, sur comment faire de meilleures entames », glisse Ty Jerome. « Jouer avec le feu, ça peut se retourner contre nous et on ne peut pas continuer de le faire ainsi. »