Plus d’un ballon perdu toutes les deux minutes pour le Jazz

Il restait une trentaine de secondes à jouer dans ce premier quart-temps quand Jaden Springer a voulu se rapprocher du cercle. Un « spin move » plus tard, le ballon rebondissait sur le joueur du Jazz et finissait en dehors du terrain. Une action tristement banale dans la soirée du Jazz face aux Pistons : ce ballon perdu était le… 11e du quart-temps !

Transmissions manquées, marchers, fautes offensives… Le public du Delta Center a vu un beau florilège de gaffes dans ce qui est qualifié par la presse locale comme l’une des pires prestations de la saison des hommes de Will Hardy. Ces derniers, battus de 28 points, ont bien aidé leurs adversaires en perdant un total de 28 ballons. Plus d’un ballon perdu toutes les deux minutes donc.

« C’est vraiment difficile de gagner si on n’est pas capables de prendre soin du ballon », rappelle logiquement un coach du Jazz légèrement exaspéré après le match. Pour expliquer ces trop nombreuses pertes de balle, il pointe du doigt plusieurs facteurs.

« Le premier est que nous n’avons pas été bons pour défendre notre espace. Le deuxième est que nous n’avons pas été bons pour avancer (en dribble) droit devant nous. Enfin, nous n’avons pas été bons pour transmettre le cuir en début de match », liste ainsi le coach.

Pire élève de la ligue depuis deux ans

Car son équipe a concédé 36 points après ces ballons perdus, contre 10 pour les Pistons, qui n’ont perdu que 13 fois le cuir. Il ne s’agissait pourtant pas d’un record pour le Jazz cette saison, qui avait déjà perdu 29 ballons face au Thunder en décembre (avec un record de franchise à 37 en date de 1976). Depuis le début de saison, la formation basée dans l’Utah a perdu 20 ballons ou plus à 18 reprises déjà.

Avec plus de 17 ballons perdus par rencontre, le Jazz est le plus mauvais élève de la ligue en la matière. C’était déjà le cas l’an dernier, mais avec un peu moins de « turnovers » (15.7). Alors Will Hardy, dont l’équipe est désormais bien accrochée à la dernière place à l’Ouest, réclame à ses joueurs de faire plus attention aux détails et de jouer avec plus de « force ».

« Tous les jeunes joueurs, tout le monde doit faire 15 à 20% de plus en termes de force avec laquelle on essaie de tout faire – qu’il s’agisse de se préparer à attraper un ballon, de sprinter sur un écran, de changer de côté du terrain. Ce sont des choses que tout le monde peut faire », termine le coach.