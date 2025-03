Tyrese Haliburton, la main sûre

Le sport professionnel et la NBA en particulier n’ont pas échappé à l’approvisionnement continu de stats, avec des chiffres utilisés parfois à tort et à travers pour justifier un point de vue ou une tendance. Celle rapportée par l’Indy Star relève-t-elle du gadget ou retranscrit-elle un réel exploit de la part de Tyrese Haliburton ?

Tirée du compte X/Twitter des Pacers, la stat est en tout cas annoncée comme une grande première dans l’histoire de la NBA. Jusqu’à dimanche soir, aucun joueur n’avait ainsi débuté une saison en ayant distribué 500 passes tout en concédant moins de 100 ballons perdus ! Tyrese Haliburton est ainsi devenu un pionnier en la matière.

Des chiffres impressionnants depuis le All-Star Break

Il s’en est toutefois fallu de peu puisque le meneur a débuté la rencontre face à Chicago avec 499 passes décisives et 99 ballons perdus. Le suspense n’a pas duré longtemps puisqu’il a délivré la première de ses 12 passes décisives après seulement 33 secondes de jeu, pour un 3-points d’Andrew Nembhard.

Dans la victoires des Pacers, Tyrese Haliburton a démontré encore une fois qu’il maîtrisait ce fameux ratio avec donc 12 passes pour un seul ballon perdu, portant ainsi son total à 511 passes pour 100 « turnovers ». La tendance s’est d’ailleurs accentuée sur ses cinq derniers matchs avec 60 passes décisives au total contre seulement 5 ballons perdus !

« J’essaie simplement de faire les bons choix », a déclaré le meneur d’Indiana, qui possède le meilleur ratio passes décisives/ballons perdus (5.11) de la ligue derrière Chris Paul (5.27) parmi les joueurs disputant au moins 25 minutes par match. « Je sais que j’ai connu des hauts et des bas cette année, mais c’est comme ça que je joue. Je suis fier de prendre soin du ballon et d’offrir aux autres joueurs des tirs ouverts. Nous avons beaucoup de joueurs qui mettent leurs tirs en ce moment, ce qui nous aide beaucoup. Avec notre système et ce que nous avons construit ces dernières années, le ballon est toujours en mouvement. Les joueurs me font confiance quand j’ai le ballon dans les mains et j’essaie simplement de faire les bonnes lectures ».

Tyrese Haliburton est pourtant loin d’afficher ses meilleures stats sur une saison en termes de passes décisives puisqu’il tournait à plus de dix passes ces deux dernières saisons et qu’il ne culmine « qu’à » 8.8 offrandes par match sur cet exercice 2024/25. Il est en revanche en nets progrès au niveau des ballons perdus, avec 1.7 « turnover » là où il a toujours dépassé les deux en moyenne depuis sa saison sophomore en 2021/22.

Plus que jamais, il est la clé de voûte du succès des Pacers cette saison, la franchise d’Indianapolis étant toujours en lice pour accrocher une place dans le Top 4.

Tyrese Haliburton Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2020-21 SAC 58 30 47.2 40.9 85.7 0.7 2.3 3.0 5.3 1.4 1.3 1.6 0.5 13.0 2021-22 * All Teams 77 35 47.3 41.4 84.2 0.8 3.2 4.0 8.2 1.6 1.7 2.6 0.6 15.3 2021-22 * SAC 51 34 45.7 41.3 83.7 0.8 3.1 3.9 7.4 1.4 1.7 2.3 0.7 14.3 2021-22 * IND 26 36 50.2 41.6 84.9 0.8 3.5 4.3 9.6 1.9 1.8 3.2 0.6 17.5 2022-23 IND 56 34 49.0 40.0 87.1 0.6 3.1 3.7 10.4 1.2 1.6 2.5 0.4 20.7 2023-24 IND 69 32 47.7 36.4 85.5 0.5 3.4 3.9 10.9 1.1 1.2 2.3 0.7 20.1 2024-25 IND 58 34 46.6 38.5 85.7 0.6 2.9 3.5 8.8 1.3 1.5 1.7 0.6 18.4 Total 318 33 47.6 39.2 85.6 0.6 3.0 3.7 8.8 1.3 1.5 2.2 0.6 17.4

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.