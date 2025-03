Jordan Brand passe la sixième avec la sortie de ce sixième coloris « Mentors » pour la Jordan Tatum 3, la troisième chaussure signature de Jayson Tatum.

Le thème choisi met en lumière les passions de la superstar des Celtics avec une tige entre blanc nacré et saumon complété par un effet coucher de soleil pour une ambiance tropicale au niveau de la semelle et du talon, où figure son numéro 0 en jaune. Au niveau de la tirette, on retrouve donc quatre illustrations rappelant les principales passions du joueur… en dehors du basket bien sûr !

Sur la chaussure gauche, l’appareil photo et le palmier évoquent l’amour de JT pour la photographie… et les vacances au soleil. Sur la chaussure droite, se trouvent une plume et un kettlebell, soulignant ici son amour pour l’écriture de livres pour enfants, et l’entraînement physique afin de garder une forme optimale.

La Jordan Tatum 3 est disponible depuis minuit sur le Basket4ballers au prix de 130 euros.