Meyers Leonard prend le micro pour annoncer sa retraite

« J’étais un petit garçon dans l’Illinois qui jetait des chaussettes dans une poubelle et rêvait de NBA… » Meyers Leonard a fait dans l’originalité pour annoncer sa retraite en composant une chanson de près de quatre minutes, postée sur ses réseaux sociaux.

À 33 ans, il quitte la scène basket après avoir connu un dernier bref passage dans la Grande Ligue, avec les Bucks, sur la fin de la saison 2022-23. « J’ai su après la saison de Milwaukee que je ne pourrais plus jouer au basket. C’est la décision la plus difficile que j’aie jamais eue à prendre – parce que mon corps l’a fait pour moi », écrit le natif de l’Illinois qui a d’abord hésité à faire une annonce publique.

La carrière du 11e choix de la Draft 2012, sélectionné par les Blazers, a été marquée par de nombreux soucis physiques. En conséquence, il a régulièrement manqué 10 à 30 matchs par saison disputée, dix au total. Au-delà de l’enjeu physique, sa carrière avait pris un mauvais tournant début 2021, quand il évoluait encore au Heat.

Sur la touche pour le restant de la saison en raison d’une opération à l’épaule, le pivot floridien avait tenu des propos antisémites lors d’une partie de jeu vidéo, diffusée sur Twitch. La NBA l’avait exclu jusqu’à nouvel ordre. Transféré vers le Thunder dans la foulée, il était devenu une sorte d’indésirable dans la ligue, jusqu’à ce que les Bucks lui donnent une chance… deux ans après.

Finaliste avec le Heat dans la « bulle »

« Quitter l’université tôt pour la NBA m’a permis de prendre soin de toute ma famille. Quitter Portland pour Miami m’a donné la chance de participer aux Finales et de jouer le meilleur basket de ma carrière », note Meyers Leonard, qui était aux côtés de Jimmy Butler et les autres dans la « bulle ».

L’ancien joueur, qui a écrit cette chanson pour mieux réfléchir à ce que le basket lui a apporté, ajoute : « Et maintenant, quitter la NBA m’a donné la plus grande des bénédictions : la chance d’être le père que je n’ai jamais eu, de m’endormir chaque soir aux côtés de ma magnifique épouse et de passer du temps avec les personnes les plus importantes de ma vie. »

Cette chanson est une forme de remerciement envers le basket, les fans, ses coéquipiers, sa famille et toutes les organisations qui ont cru en « ce jeune garçon de Robinson, dans l’Illinois ». Celui-ci, en un peu moins de 500 matchs en carrière, a tourné à 5.6 points et 3.9 rebonds de moyenne.

Meyers Leonard Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2012-13 POR 69 18 54.5 42.9 80.9 1.2 2.5 3.7 0.5 2.4 0.2 0.7 0.6 5.5 2013-14 POR 40 9 45.1 0.0 76.2 0.7 2.1 2.8 0.5 1.9 0.2 0.4 0.1 2.5 2014-15 POR 55 15 51.0 42.0 93.8 0.8 3.7 4.6 0.6 2.1 0.2 0.7 0.3 6.0 2015-16 POR 61 22 44.8 37.7 76.1 0.8 4.3 5.2 1.5 3.0 0.1 1.3 0.3 8.4 2016-17 POR 74 17 38.6 34.7 87.5 0.4 2.8 3.2 1.0 2.3 0.2 0.5 0.4 5.4 2017-18 POR 33 8 59.0 42.3 81.8 0.4 1.8 2.1 0.5 1.1 0.2 0.3 0.0 3.4 2018-19 POR 61 14 54.5 45.0 84.3 0.8 3.0 3.8 1.2 1.7 0.2 0.7 0.2 5.9 2019-20 MIA 51 20 50.9 41.4 64.3 0.6 4.5 5.1 1.1 2.1 0.3 0.8 0.3 6.1 2020-21 MIA 3 10 42.9 42.9 50.0 0.0 2.3 2.3 0.7 1.7 0.0 0.7 0.0 3.3 Total 447 16 48.2 39.0 80.9 0.7 3.2 3.9 0.9 2.2 0.2 0.7 0.3 5.6

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.