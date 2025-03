Un peu plus de Champagnie pour les Wizards

C’est la belle histoire du jour et elle concerne Justin Champagnie. Le pétillant arrière/ailier des Wizards est en effet en passe de signer un contrat de quatre ans pour 10 millions de dollars avec les Wizards.

La consécration d’un travail acharné pour le jumeau de Julian Champagnie, non drafté à sa sortie de Pittsburgh en 2021 et qui s’est fait sa place dans la ligue à la force du poignet, via un « two-way contract » aux Raptors où il a évolué pendant une saison et demie, entre l’équipe première et la G-League.

Il a ensuite connu le Sioux Falls Skyforce entre 2023 et 2024, une expérience marquée par un passage éclair à Boston où il n’a joué que six matchs, playoffs compris, lors de la fin de saison 2022/23. Il y a un an tout pile, ce sont les Wizards qui ont finalement décidé de lui faire confiance en le signant via un « two-way contract » après l’avoir mis à l’essai pendant dix jours. Il avait redémarré la saison en cours sous le même statut.

Un an plus tard, le voilà donc récompensé par un contrat garanti. Attaquant vif, Justin Champagnie réalise sa meilleure saison en NBA, avec 7.5 points par match à 37.6% d’adresse à 3-points. Pour l’heure, on ne sait pas à quel point ce contrat est garanti, seulement qu’il touchera 1.8 millions de dollars pour terminer la saison actuelle.

Justin Champagnie Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 TOR 36 8 46.3 35.7 100.0 1.0 1.0 2.0 0.3 0.9 0.2 0.2 0.1 2.2 2022-23 * All Teams 5 7 33.3 20.0 0.0 0.6 1.0 1.6 0.8 0.4 0.2 0.0 0.0 2.2 2022-23 * TOR 3 4 100.0 0.0 0.0 0.3 1.0 1.3 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 2.0 2022-23 * BOS 2 12 16.7 20.0 0.0 1.0 1.0 2.0 1.5 0.5 0.5 0.0 0.0 2.5 2023-24 WAS 15 16 41.0 28.9 80.0 1.3 2.3 3.5 1.3 0.9 0.7 0.7 0.6 5.9 2024-25 WAS 40 18 50.4 37.6 67.4 1.5 3.1 4.6 0.9 1.7 0.9 0.9 0.7 7.5 Total 96 13 47.2 34.8 74.6 1.2 2.1 3.3 0.7 1.2 0.6 0.6 0.4 5.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.