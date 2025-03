JuJu Watkins se régale encore une fois contre UCLA

JuJu Watkins a encore brillé dans la « bataille de Los Angeles » entre son équipe de USC et celle de UCLA.

Comme lors du dernier affrontement, ce sont les Trojans qui se sont imposées (80-67) face aux Bruins et, cette fois, la sophomore star a donné le ton en première mi-temps, en y scorant 23 de ses 30 points. Cori Close, la coach de UCLA, avait décidé de ne pas « switcher » sur les écrans contre la scoreuse adverse, pour éviter les décalages qui avaient fait si mal à son équipe lors du match précédent… et elle en a payé le prix avant la pause.

Un feu intérieur qui se nourrit seul

« On a fait l’ajustement en deuxième mi-temps, en changeant davantage sur les écrans » explique-t-elle. « On a essayé différentes rotations, pour essayer de forcer JuJu à jouer contre des schémas différents, et je pense qu’on a beaucoup mieux défendu lors de la deuxième mi-temps. Mais bon, c’est très compliqué… »

Très compliqué car, à la manière d’un Kobe Bryant auquel elle est souvent comparée, JuJu Watkins trouve des failles face à n’importe quelle défense. Et quand elle est en rythme, elle devient un vrai cauchemar…

« Elle a 19 ans. Son talent est incroyable » s’enthousiasme Lindsay Gottlieb, alors que sa joueuse termine avec 30 points à 10/22, 5 passes, 3 rebonds et 3 contres. « Mais il y a surtout son humilité et ce qu’on n’enseigne pas, notamment son feu intérieur. Je l’ai eue au téléphone hier, et je pouvais sentir sa motivation ».

Cheryl Miller sous le charme

C’est la quatrième fois de suite que JuJu Watkins atteint la barre des 30 points face à UCLA. Une seule joueuse a réussi une plus longue série face à un même adversaire depuis 1999 : Caitlin Clark évidemment, avec dix matchs consécutifs à plus de 30 points face à Nebraska mais aussi cinq matchs consécutifs face à Minnesota.

Avec cette victoire, USC finit la saison régulière avec le titre dans la « Big Ten », le premier titre de conférence de l’équipe depuis 1994, à une époque où elle était coachée par la légende absolue du programme, Cheryl Miller.

Cette dernière était d’ailleurs présente au bord du terrain pour le choc face à UCLA, et elle a salué la performance de JuJu Watkins avec enthousiasme… et une grosse claque sur les fesses après l’ultime contre de la joueuse.

« Ce n’est pas fini pour nous. Il y a encore beaucoup de choses qui nous attendent » promet Lindsay Gottlieb, alors que USC se met à rêver du titre universitaire… après le doublé en 1983 et 1984 de Cheryl Miller et sa bande.