Joel Embiid obligé de court-circuiter Daryl Morey, son président ?

Même s’ils ont battu les Warriors cette nuit, la saison des Sixers est un vrai cauchemar, alors que le choix de la franchise d’offrir 212 millions de dollars sur quatre ans à Paul George l’été dernier, mais également de rajouter 134 millions de dollars au contrat en cours de Joel Embiid, pour le conserver jusqu’en 2029, a de quoi faire grincer des dents au regard des problèmes des deux leaders de l’équipe…

Actuel président des opérations basket de Philadelphie, Daryl Morey pourrait ainsi être sur la sellette, d’autant que Shams Charania explique que Joel Embiid est allé directement parler à Josh Harris, le propriétaire, pour lui parler de l’état de son genou, et ainsi mettre fin à son calvaire pour chercher des solutions à long terme !

Du côté de Daryl Morey, on pensait pourtant que les problèmes physiques de Joel Embiid étaient globalement gérables, sauf que les infiltrations qui devaient lui permettre de jouer ne font quasiment plus effet.

Le plan de Daryl Morey a échoué

Une vision à très court terme, qui peut mettre en danger la santé du MVP pour le futur, même après sa retraite…

« Je ne dirais pas que ça a empiré » explique Nick Nurse après la mise au frigo de son joueur. « Encore une fois, j’ai les rapports de notre équipe médicale. Mais il y a simplement des moments où il se sentait bien, et d’autres où il ne sentait pas bien. Il y a eu des hauts et des bas. C’est comme ça. Il y a des moments où ça va un peu mieux, et où il peut jouer. Puis ça gonfle à nouveau, ça ne va plus, et il a du mal à jouer ou à bouger comme il le souhaite. »

Le problème, c’est que Josh Harris n’était visiblement pas très chaud à l’idée de prolonger Joel Embiid avant le début de saison. C’est ainsi Daryl Morey qui aurait poussé, assurant que les problèmes de santé du pivot étaient gérables, et qu’avec une bonne gestion physique, ce groupe pouvait aller remporter le titre.

Une stratégie qui a clairement échoué, et qui risque de laisser des traces à tous les niveaux de l’organisation.

Joel Embiid Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 PHL 31 25 46.6 36.7 78.3 2.0 5.9 7.8 2.1 3.6 0.9 3.8 2.5 20.2 2017-18 PHL 63 30 48.3 30.8 76.9 2.3 8.7 11.0 3.2 3.3 0.6 3.7 1.8 22.9 2018-19 PHL 64 34 48.4 30.0 80.4 2.5 11.1 13.6 3.7 3.3 0.7 3.5 1.9 27.5 2019-20 PHL 51 30 47.7 33.1 80.7 2.8 8.9 11.6 3.0 3.4 0.9 3.1 1.3 23.0 2020-21 PHL 51 31 51.3 37.7 85.9 2.2 8.4 10.6 2.8 2.4 1.0 3.1 1.4 28.5 2021-22 PHL 68 34 49.9 37.1 81.4 2.1 9.6 11.7 4.2 2.7 1.1 3.1 1.5 30.6 2022-23 ★ PHL 66 35 54.8 33.0 85.7 1.7 8.4 10.2 4.2 3.1 1.0 3.4 1.7 33.1 2023-24 PHL 39 34 52.9 38.8 88.3 2.4 8.6 11.0 5.6 2.9 1.2 3.8 1.7 34.7 2024-25 PHL 19 30 44.4 29.9 88.2 1.9 6.3 8.2 4.5 2.2 0.7 3.3 0.9 23.8 Total 452 32 50.1 33.9 82.8 2.2 8.8 11.0 3.7 3.0 0.9 3.4 1.6 27.7

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.