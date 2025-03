De retour de blessure, Fred VanVleet se blesse dès la première action…

Un mois après son dernier match, Fred VanVleet signait son retour contre les Kings. Le meneur de jeu des Rockets venait de manquer 11 matches d’affilée, à cause de sa cheville droite. Malheureusement, cela tombait face à Sacramento, une équipe qui fait mal à Houston cette année.

« Oui, ils ont l’avantage sur nous cette saison », ne peut que constater l’ancien de Toronto après les trois défaites en trois matches des Rockets face aux Kings. « Pas d’excuses, on doit être meilleur et c’est un apprentissage pour nous. Un peu d’adversité, c’est bien aussi. On va rebondir et on sera meilleur. »

Rebondir lundi soir contre le Thunder ? Et avec Fred VanVleet ? La question se pose car, s’il sortait de l’infirmerie, il pourrait y retourner très vite. En effet, dès la première action de la rencontre, le champion NBA 2019 s’est tordu la cheville droite – la même meurtrie en février – en marchant sur le pied d’un arbitre.

Déjà en manque de rythme, il a donc composé avec cette blessure, jouant malgré tout 35 minutes. Mais ses chiffres n’ont pas été bons avec seulement 3 points à 1/7 à 3-pts, 5 rebonds et 5 passes.

« J’ai déjà été assis un long moment », glisse-t-il pour justifier sa présence sur le parquet face aux Kings après cette alerte. « Le staff a regardé, pour s’assurer que ce n’était pas trop sérieux, j’ai parlé avec le coach aussi. C’est clair qu’il a remarqué que je ne bougeais pas bien, donc je lui ai fait confiance. S’il avait décidé de me sortir, je l’aurais fait. Mais je n’allais pas me sortir moi-même, je ne fais jamais ça. »

Fred VanVleet Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2016-17 TOR 37 8 35.1 37.9 81.8 0.1 1.0 1.1 0.9 1.0 0.4 0.4 0.1 2.9 2017-18 TOR 76 20 42.6 41.4 83.2 0.3 2.1 2.4 3.2 1.7 0.9 1.0 0.2 8.6 2018-19 TOR 64 28 41.0 37.8 84.3 0.3 2.3 2.6 4.8 1.7 0.9 1.3 0.3 11.0 2019-20 TOR 54 36 41.3 39.0 84.8 0.3 3.4 3.8 6.6 2.4 1.9 2.2 0.3 17.6 2020-21 TOR 52 37 38.9 36.6 88.5 0.6 3.6 4.2 6.3 2.3 1.7 1.8 0.7 19.6 2021-22 TOR 65 38 40.3 37.7 87.4 0.7 3.8 4.4 6.7 2.5 1.7 2.6 0.6 20.3 2022-23 TOR 69 37 39.3 34.2 89.8 0.4 3.6 4.1 7.2 2.8 1.8 2.0 0.6 19.3 2023-24 HOU 73 37 41.6 38.7 86.0 0.5 3.4 3.8 8.1 2.5 1.4 1.7 0.8 17.4 2024-25 HOU 45 36 38.7 34.4 82.4 0.7 3.2 3.9 5.8 2.4 1.6 1.6 0.4 14.6 Total 535 31 40.3 37.2 86.5 0.4 3.0 3.4 5.7 2.2 1.4 1.7 0.5 15.0

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.