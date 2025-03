Santi Aldama pousse un gros coup de gueule chez les Grizzlies

Battus dans les dernières secondes face aux Knicks la veille, les Grizzlies ont encore cédé à domicile. Cette fois, c’était face aux Spurs. Certes, Memphis devait faire sans Ja Morant ni Desmond Bane, mais pour Santi Aldama, le compte n’y est pas du tout et l’équipe, qui glisse à la 4e place de l’Ouest, va dans la mauvaise direction…

« Il n’y a pas d’énergie » regrette l’Espagnol. « Je pourrais venir ici et dire que c’est le cas, mais c’est faux. Clairement pas. On ne peut pas laisser les équipes adverses nous rentrer dedans chaque fois, s’adapter et simplement espérer que la pièce retombera de notre côté. On ne peut pas jouer ainsi. On n’est pas une équipe qui a besoin d’un peu de chance pour l’emporter. D’habitude, on donne le ton sauf que ce n’est plus le cas. »

« On ne respecte pas le jeu »

Face aux Spurs, désormais privés de Victor Wembanyama, les Grizzlies ont même perdu la bataille du rebond, tout en encaissant 130 points. Un problème pour l’équipe, qui a fait du rebond et de la défense ses priorités.

« C’est un manque d’urgence. De l’indiscipline dans notre repli défensif » explique Taylor Jenkins. « Dans notre défense sur le porteur de balle. On recule trop. On n’est pas assez physique sur le ballon … Et le rebond est une grosse faiblesse. Ce sont des choses qu’on peut faire si on est impliqués. Et ce n’est pas toujours le cas. »

Surtout, pour Santi Aldama, ce n’est pas dans la dernière ligne droite qu’il faut se déconcentrer…

« On veut jouer notre meilleur basket au moment le plus important. On ne respecte pas le jeu, parce que si on veut que les choses arrivent, il faut être impliqué tous les jours. Alors que c’est le moment où les équipes se concentrent et poussent, on se met dans une situation de confort et au lieu de pousser, on se met simplement à l’aise ».