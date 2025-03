Blake Griffin investit dans un club de foot US… au Mexique !

Il n’y a pas que le catch et le football qui font fureur au Mexique. Avec 46 millions de fans de la NFL, le football américain fait également recette ! A tel point que la ligue locale, la LFA, n’en finit plus de se développer. Un engouement qui attire l’intérêt des investisseurs dont Blake Griffin fait désormais partie.

L’ancien dunkeur fou fait en effet partie d’un groupe d’investisseurs qui a mis la main sur le club des « Fundidores » de Monterrey, qui va désormais s’appeler les « Osos », en compagnie de son ami de longue date Ryan Kalil, ancien centre des Carolina Panthers (NFL). A leurs côtés, on trouve également Christian McCaffrey et George Kittle des San Francisco 49ers, le quarterback des Minnesota Vikings Sam Darnold, ou encore les anciens « Panthers » Luke Kuechly, Greg Olsen, Julius Peppers, Ron Rivera et Jonathan Stewart.

« C’est une opportunité vraiment excitante de voir comment la ville réagit au football professionnel. Je pense qu’il y a une énorme opportunité pour nous de construire une « fanbase » qui soit cohérente et enthousiaste à l’idée que nous soyons impliqués », a déclaré Ryan Kalil.

Passionné et investi

Amis de longue date, les ex compères n’en sont pas à leur première association en termes de business puisqu’ils ont créé la société de production « Mortal Media » en 2016, pour produire des émissions de télé ou de la publicité. A cette occasion, ils produiront également un documentaire relatant leur incursion dans cette nouvelle aventure, que ce soit dans leur nouveau costume de propriétaires ou concernant le développement de la LFA, dont la Draft annuelle se tient aujourd’hui à Mexico, lançant officiellement le nouveau départ des « Osos ».

L’arrivée de Blake Griffin dans le milieu du foot US professionnel n’est pas anodine puisqu’avant de se lancer pour de bon dans le basket, le gamin d’Oklahoma City a brillé dans cette discipline. Passionné de foot américain, il a également pour atout une expérience de 14 ans de sportif professionnel qu’il pourra partager avec l’effectif des Osos.

« Pour moi, il s’agit d’être utile de toutes les manières possibles. En tant qu’athlètes, nous savons tous qu’il faut lutter pour atteindre l’objectif que l’on s’est fixé, mais ils jouent tous pour l’amour du jeu », a-t-il confié. « J’espère que ce sera le début de l’implication de plus en plus de gens et que ça rendra le football américain un peu plus international ».