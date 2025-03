Jalen Suggs n’arrive pas à sortir de l’infirmerie du Magic

Depuis le début de l’année, Jalen Suggs peinait à se rendre disponible avec Orlando, ne disputant que trois petits matchs sur les 26 joués par la franchise floridienne.

La faute à un problème au genou gauche qu’il se traîne depuis plusieurs semaines, et ESPN annonce maintenant qu’il ne reviendra pas de sitôt, puisqu’il est annoncé absent pour une durée indéterminée…

Dans le détail, le meneur/arrière du Magic (16.2 points, 4.0 rebonds, 3.7 passes, 1.5 interception, 0.9 contre de moyenne) souffre d’une blessure à la trochlée et, quand il était revenu à la compétition à la fin du mois de janvier, il n’avait pas été en capacité d’enchaîner, retournant immédiatement à l’infirmerie.

Par conséquent, les médecins ont arrêté Jalen Suggs pour de bon et on ignore quand il sera en mesure de rejouer. Un coup dur pour Orlando, actuellement 7e de l’Est (29 victoires – 32 défaites) mais qui continue de glisser au classement, malgré le retour de Paolo Banchero et Franz Wagner, alors que Jamahl Mosley utilise Cole Anthony en remplacement de son joueur de 23 ans, nommé dans la « All-Defensive Second Team » la saison dernière.

Jalen Suggs Pourcentage Rebonds Saison Equipe MJ Min Tirs 3pts LF Off Def Tot Pd Fte Int Bp Ct Pts 2021-22 ORL 48 27 36.1 21.4 77.3 0.5 3.0 3.6 4.4 3.0 1.2 3.0 0.4 11.8 2022-23 ORL 53 24 41.9 32.7 72.3 1.0 2.0 3.0 2.9 2.3 1.3 1.8 0.5 9.9 2023-24 ORL 75 27 47.1 39.7 75.6 0.6 2.4 3.1 2.7 2.7 1.4 1.8 0.6 12.6 2024-25 ORL 35 29 41.0 31.4 88.2 0.7 3.4 4.0 3.7 2.8 1.5 2.9 0.9 16.2 Total 211 26 41.9 32.9 77.9 0.7 2.6 3.3 3.3 2.7 1.3 2.2 0.6 12.3

Comment lire les stats ? MJ = matches joués ; Min = Minutes ; Tirs = Tirs réussis / Tirs tentés ; 3pts = 3-points / 3-points tentés ; LF = lancers-francs réussis / lancers-francs tentés ; Off = rebond offensif ; Def= rebond défensif ; Tot = Total des rebonds ; Pd = passes décisives ; Fte : Fautes personnelles ; Int = Interceptions ; Bp = Balles perdues ; Ct : Contres ; Pts = Points.