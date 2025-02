Pour le patron de l’Euroleague, le retour du CSKA Moscou n’est pas d’actualité

Directeur exécutif du syndicat des coachs de l’Euroleague, Goran Sasic avait récemment expliqué que le retour des équipes russes dans la compétition pourrait avoir lieu la saison prochaine, en 2025/26.

Les équipes russes sont en effet exclues de toutes les compétitions européennes de basket depuis trois ans, et l’invasion russe en Ukraine. Club majeur de l’Euroleague, qu’elle a remportée à huit reprises (1961, 1963, 1969, 1971, 2006, 2008, 2016 et 2019), le CSKA Moscou fait d’ailleurs partie des clubs actionnaires de l’entité actuelle, sans toutefois pouvoir y participer. Et certains poussent donc pour lever les exclusions actuelles…

Sauf que du côté de Paulius Motiejunas, le patron actuelle de l’Euroleague, la situation n’a pas changé.

Une expansion vers d’autres marchés

« Nous avons vu la déclaration d’une personne » a répondu le Lituanien sur les déclarations du Serbe Goran Sasic. « Tout le monde a un avis, mais ça n’a rien à voir avec la position de l’Euroleague. Si la situation n’évolue pas drastiquement, il n’y a aucune raison de parler de retour. Il y a des sanctions et une guerre. De quoi parle-t-on ? »

Alors que l’Euroleague pourrait passer de 18 à 20 clubs, ses dirigeants ne regardent donc pas vraiment vers la Russie, mais plutôt vers les Emirats arabes unis, l’Espagne ou la France.

« Pendant de nombreuses années, les marchés d’expansion sont restés les mêmes, Dubaï apparaissant comme un nouveau candidat », continue Paulius Motiejunas. « Valence a toujours été une option solide. C’est une équipe stable avec des résultats impressionnants, une grande ville et une nouvelle salle en construction. Elle reste un choix de premier ordre. La France, avec une équipe de Paris forte, ainsi que l’Italie et l’Allemagne, sont des marchés cruciaux pour nous. De plus, des équipes comme l’Hapoel Tel Aviv et l’Hapoel Jerusalem de l’EuroCup frappent à la porte de l’Euroleague. Elles ont certainement une chance de participer à l’Euroleague à l’avenir. »